Metrobüs durağında yürüyen merdiveni durdurup 'çak' yaptılar: İBB o görüntüleri paylaştı, sosyal medyada gündem oldu! "Sabotajcılar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz"

Mega kentte son günlerde toplu ulaşım araçlarına giden yürüyen merdivenlerin peş peşe bozulduğu yönündeki iddialar gündem oldu. İBB, geçtiğimiz pazar günü bir metrobüs durağında çekilen görüntüleri paylaşarak merdivenleri sabote eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmaya devam edildiği bildirildi.

MERDİVENİ DURDURUP KUTLADILAR

İstanbul'da son olarak geçtiğimiz pazar günü Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda yürüyen merdiven durdu. Kamera kayıtlarında merdivenin 3 kişi tarafından kasıtlı olarak durdurulduğu görüldü.

Görüntülerde, yürüyen merdivenin bittiği noktaya gelerek merdiveni durduran kişilerin ardından birbirlerine 'çak' yaparak kutlama yaptığı anlar yer aldı.

İBB: SABOTAJCILAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAYA DEVAM EDİYORUZ

İBB'nin sosyal medya hesabından görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda ayrıca "İstanbul'un birçok noktasında yürüyen merdivenlerimizi bozarak sabote eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.