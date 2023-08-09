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  4. Metrobüste peş peşe uçan tekmeler! Her saniyesi kaydedildi

Metrobüste peş peşe uçan tekmeler! Her saniyesi kaydedildi

09.08.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da metrobüste yaşanan kavga akıllara durgunluk verdi. İki yolcu yer verme kavgası nedeniyle tartışmaya başladı. Olayların büyümesi üzerine taraflar birbirine kalabalığın içinde uçan tekmeyle saldırdı. Bir kadın ve diğer yolcuların arada kaldığı kavga bir kişinin durakta indirilmesiyle son buldu. Korku dolu dakikalar saniye saniye kaydedildi.

Metrobüste yer verme nedeniyle tartışan iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada birbirlerine uçan tekme ile saldıranları kadınlar ve diğer yolcular ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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TARTIŞMA BÜYÜYEREK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, bugün öğle saatlerinde Yenibosna-Sefaköy arasında Beylikdüzü istikametine giden metrobüste yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği alınmayan iki yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

UÇAN TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Diğer yolcular araya girmeye çalıştı ancak şahıslar birbirine saldırmaya devam etti. Daha sonra genç yolcu, diğerine uçan tekme attı. Bunun üzerine diğeri de karşılık vererek gence uçan tekme atınca ortalık birbirine girdi. Araya kadın ve diğer yolcuların girmesiyle taraflar ayrıldı. Bunun üzerine sürücü Sefaköy durağında bir tarafı indirerek kavgayı sonlandırdı.
Yaşanan kavga ve kargaşa anı bir yolcunun cep telefonu tarafından kaydedildi. (İHA)

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