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Mezar başında korkunç olay! 24 yıl önce ölen kardeşinin... Yakınları mezarlığa koştu

12.06.2023 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da korkunç bir olay meydana geldi. Bir şahıs, 24 yıl önce hayatını kaybeden kardeşinin kabri başında girdiği bunalım sonucu yaşamına son verdi. Olayı duyup mezarlığa gelen şahsın yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Mezar başında korkunç olay! 24 yıl önce ölen kardeşinin... Yakınları mezarlığa koştu

Malatya'da bir şahıs, 24 yıl önce ölen kardeşinin mezarı başında canına kıydı! Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki N.A., Malatya Şehir Mezarlığı’nda 1999 yılında 15 yaşındayken kaybettiği erkek kardeşinin mezarı başına gitti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Burada yanında getirdiği tüfekle intihar eden şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı alanı güvenlik çemberi ile kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma gerçekleştirdi.

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YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı duyarak mezarlığa gelen şahsın yakınları gözyaşlarına boğulurken, polis çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

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Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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İntihar Malatya mezar

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