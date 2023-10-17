Mezura ile gidip erkeklerin boylarını ölçtü! Kendisine uygun eşi aradığı söyleyince sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde kalabalık bir ortama gelen ismi açıklanmayan bir kadın mezurasını çıkartıp karşısına çıkan erkekleri ölçmeye başladı. Görüntüler sosyal medya kullanıcıların ilgisini çekti.

BOY KRİTERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Kendisine uygun eş aradığını dile getiren kadın partner seçiminde boy kriterine önem verdiğini dile getirerek kalabalık bir barda mezurayla ölçüm yaptı. Kullanıcıların büyük bir bölümü fikri yaratıcı bulduğunu belirtti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu fikri nasıl kaptırdım?" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Göz kararı diye bir şey var" yorumunu ekledi.