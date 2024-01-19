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MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

19.01.2024 17:36 | Son Güncelleme:
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 55 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı.

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP, yeni adaylarını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 6'ncı etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi.

ANTALYA'NIN FİNİKE İLÇESİNDE CENK ŞİMŞEK, İZMİR'İN DİKİLİ İLÇESİNDE SEMA AKINCI ADAY OLDU

Durmaz, bu kapsamda, 2'si büyükşehir ilçesi olmak üzere 55 ilçede daha adayların belirlendiğini kaydetti. Durmaz'ın açıklamasına göre Antalya'nın Finike ilçesinde Cenk Şimşek, İzmir'in Dikili ilçesinde Sema Akıncı, aday oldu. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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