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MHP'de 'Efsane Vali' sürprizi! Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye başkan adayı oldu

11.01.2024 12:04 | Son Güncelleme:
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Çalışkanlığı ve yaptığı hizmetlerle bir döneme damga vuran ve "Efsane Vali" olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'den Tokat Belediye başkan adayı oldu. Alınan kararı Tokat Milletvekili Yücel Bulut, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

MHP'de 'Efsane Vali' sürprizi! Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye başkan adayı oldu

Yaptığı çalışmalar ve çalışkanlığı ile Türkiye kamuoyunda "Efsane Vali" olarak tanınan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Tokat Belediye başkan adayı oldu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Tokat Milletvekili Avukat Yücel Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokatımızın unutulmaz valisi merhum büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu’nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Sayın Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek Tokat Belediye Başkan adaylığı için başvurusunu tamamlamıştır. İnşallah şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

GFHFJ

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Yerel seçim Tokat MHP Recep Yazıcıoğlu
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