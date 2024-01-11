MHP'de 'Efsane Vali' sürprizi! Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye başkan adayı oldu

Yaptığı çalışmalar ve çalışkanlığı ile Türkiye kamuoyunda "Efsane Vali" olarak tanınan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Tokat Belediye başkan adayı oldu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Tokat Milletvekili Avukat Yücel Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokatımızın unutulmaz valisi merhum büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu’nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Sayın Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek Tokat Belediye Başkan adaylığı için başvurusunu tamamlamıştır. İnşallah şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.