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MHP'den aday olmuştu! Sinan Ateş'in ablası "Neden bu kadar sessiz?" diye sordu, net konuştu: "Bu kadar itham varken büyük talihsizlik"

09.04.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesinin yankıları sürerken Sinan Ateş'in ablasından dikkat çeken bir açıklama geldi. MHP'nin milletvekili adayları listesinde yer alan bir isim için “Bu kadar itham varken hiçbir açıklamada bulunmadı. Bu sessizliğin sebebi nedir?" diye soran Selam Ateş, "Bu milletvekilinin topluma cevap zorunluluğu var" dedi.

MHP'den aday olmuştu! Sinan Ateş'in ablası "Neden bu kadar sessiz?" diye sordu, net konuştu: "Bu kadar itham varken büyük talihsizlik"

MHP geçtiğimiz günlerde diğer partiler arasında bir ilke imza atarak aday listesini erkenden teslim etmişti. O listeye göre milletvekili adayı olan isimlerden biri de Olcay Kılavuz oldu. Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, Kılavuz'un aday gösterilmesini "Büyük bir talihsizlik, Türk milletine saygısızlık" sözleriyle değerlendirdi.

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"BU SESSİZLİĞİN SEBEBİ NEDİR?"

Selma Ateş, Cumhuriyet'e verdiği demeçte Olcay Kılavuz'un adaylığıyla ilgili şöyle konuştu:

“Bu kadar itham varken bir de bu milletin vekili olmasına rağmen kamuoyunu aydınlatacak hiçbir açıklamada bulunmamıştır. Bu sessizliğin sebebi nedir? Topluma bir açıklama yapma gereği duymayan bu şahısın tekrar vekil adayı gösterilmesi büyük bir talihsizliktir. Türk milletine saygısızlıktır.”

"CEVAP VERMEK ZORUNDA"

Aile olarak ilk günden beri kimseyi hedef göstermediklerini ve göstermeyeceklerinin altını çizen Ateş şöyle devam etti:

"Yargıya güveniyoruz ama şunu da iyi bilmek gerekiyor ki bu milletin vekilinin bu topluma cevap zorunluluğu vardır.”

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