MHP Lideri Bahçeli’den Tamer Karadağlı’ya destek telefonu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in twitter adresinden yaptığı açıklamada “MHP Lideri Devlet Bahçeli, görüşmede, Tamer Karadağlı’yı tutumundan dolayı tebrik ettiği” belirtildi.

"KARADAĞLI'YI TEBRİK ETTİ"

İsmail Özdemir’in twitter adresinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sayın Genel Başkanımız, sinema ve tiyatro oyuncusu Sn. Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında, yanlarında olduklarını belirtmiş ve Sn. Karadağlı’yı tebrik etmişlerdir.

"YALNIZ OLMADIKLARINI SÖYLEDİLER"

Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı’nın, Türk Milleti’nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir.

Sayın Genel Başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Sn. Karadağlı’nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir."



