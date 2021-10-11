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MHP Lideri Bahçeli’den Tamer Karadağlı’ya destek telefonu

11.10.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki Nihal Yalçın'ın konuşması sırasındaki tavrı ve sonrasında yaptığı açıklamalarla eleştirilerin hedefi olan Tamer Karadağlı'yı MHP lideri Devlet Bahçeli aradı. Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında, yanlarında olduklarını belirtmiştir." dedi.

MHP Lideri Bahçeli’den Tamer Karadağlı’ya destek telefonu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in twitter adresinden yaptığı açıklamada “MHP Lideri Devlet Bahçeli, görüşmede, Tamer Karadağlı’yı tutumundan dolayı tebrik ettiği” belirtildi.

"KARADAĞLI'YI TEBRİK ETTİ"

İsmail Özdemir’in twitter adresinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sayın Genel Başkanımız, sinema ve tiyatro oyuncusu Sn. Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında, yanlarında olduklarını belirtmiş ve Sn. Karadağlı’yı tebrik etmişlerdir.

"YALNIZ OLMADIKLARINI SÖYLEDİLER"

Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı’nın, Türk Milleti’nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir.

Sayın Genel Başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Sn. Karadağlı’nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir."

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Anahtar Kelimeler:
antalya Devlet Bahçeli MHP
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