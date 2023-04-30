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MHP lideri Bahçeli: Parlamenter sisteme dönmek demek Türkiye'ye en az 10 yıl kaybettirmek demektir

30.04.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 14 gün kala mitinglerine devam eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük'te vatandaşlara hitap etti. Koalisyonlar devrinin kapandığını belirten Bahçeli, "Parlamenter sisteme dönmek demek Türkiye'ye en az 10 yıl kaybettirmek demektir" diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli: Parlamenter sisteme dönmek demek Türkiye'ye en az 10 yıl kaybettirmek demektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük’te düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

İki hafta sonra yapılacak genel seçimlerin ülkemizin dirliğine, insanımızın huzur ve refahına kalıcı sonuçlar getirmesini diliyorum. Seçimlerin sağ duyu içinde gerçekleşmesini diliyorum.

Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 14 Mayıs'ta yırtılıp açılacaktır. Karar anı gelip çattığında Türk milleti mührü eline aldığında PKK, FETÖ destekçilerini gören olmayacaktır.

Karabük’te bu evetler bölücülerin korkulu rüyasıdır. 14 Mayıs’tan sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2. Yarısına geçeceğiz. Terör bitirmiş, enflasyonu düşürmüş, üretim, yatırım seferberliği ile yükselmiş Türkiye geleceğine hep beraber ulaşacağız. Türkiye, umutlar, huzur, milli birlik ve dayanışma hisarımızı güçlendireceğiz.

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"HEPSİNİN BİLEĞİNİ SANDIKTA BÜKECEĞİZ"

Varsın birileri iftira ve yalan rüzgarından medet umsun, hiç fark etmez hevesleri beyhudedir. Hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz.

14 Mayıs sabahı koşa koşa sandığa gidecek miyiz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a "Yola devam" diyecek miyiz? Bu inanmışlığınız gösteriyor ki zillet ittifakına Karabük'te müsamaha yok. Bu evetler Türk ve İslam düşmanlarına dünyayı dar edecek. Terörü yenmiş, her insanımızı şefkatle kucaklamış, üretim seferberliği ile yükselmiş bir Türkiye gerçeğini unutmayacağız. Umutları büyüteceğiz, huzuru büyüteceğiz milli birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Önünüze fitne bariyerini dikenleri ezip geçtik. Varsın birileri teröristleri yanına alsın, varsın birileri iftiralardan medet umsun, varsın birileri çıkar kavgasına tutuşsun. Hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. Zilletin hesaplarını sizlerin iradesiyle bozacağız. Şimdi siz söyleyiniz, 14 Mayıs'ta aynı safta mıyız? MHP'yi TBMM'de daha da güçlendirecek miyiz?

Önemli altını çiziyorum ki tüm gözler üzerimizdedir. Uyanık mıyız uyuyor muyuz? Bunu kolluyorlar.

"TÜRKİYE'YE EN AZ 10 YIL KAYBETTİRMEK DEMEK"

Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemiyle daha kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir. Geldiğimiz bu aşamada statüko özlemi çekenler hayal kırıklığı içindedir.

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle kazanan Türkiye olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uzlaşma kültürünün siyasette hakim olmasını sağlamıştır. Kılıçdaroğlu'nun söylediği tek şey parlamenter sisteme geçiş olmuştur. Parlamenter sistem kargaşa demektir. Bu sisteme geri dönmek demek Türkiye'ye en az 10 yıl kaybettirmek demektir. Bunlarda gelecek yoktur. Bunlara teslim edilecek bir ülke de yoktur. Koalisyonlar devri kapanmıştır. Fakat zillet ittifakı bir kez daha buhran dönemlerini yeşertmek istemektedir.

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