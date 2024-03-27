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MHP lideri Devlet Bahçeli'den 31 Mart mesajı! "Terörist yandaşları Türkiye'nin gücünü tanıyacaklar"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
27.03.2024 16:25
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında" isminde bir yazılı açıklama yaptı. Yerel seçimlere sayılı günler kala Bahçeli, "DEM'in ve CHP'nin yönetimi altında bulunan belediyelerin kötü ve kötürüm hallerine daha fazla tahammül etmek, sabır göstermek, seyirci kalmak ne mümkün ne de muhtemeldir." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 31 Mart mesajı! "Terörist yandaşları Türkiye'nin gücünü tanıyacaklar"

MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM ve CHP'nin kötürüm hallerine daha fazla tahammül etmenin mümkün olmadığını ifade ettiği açıklamasında, "Bu nedenle DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır." dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin yazılı açıklaması şu şekilde:

"DEM’in ve CHP’nin yönetimi altında bulunan belediyelerin kötü ve kötürüm hallerine daha fazla tahammül etmek, sabır göstermek, seyirci kalmak ne mümkün ne de muhtemeldir. Bu nedenle DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır. Bölgesel ve küresel gelişmelerin sarpa sardığı böylesi bir dönemde, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında en küçük farklılık ve uçurum milli bekamız, milli güvenliğimiz ve milli geleceğimiz için öngörülemeyecek sıkıntılar doğuracaktır. PKK ittifakı 31 Mart’ta tasfiye, telin ve tecziye edilmelidir. 'Güçlü yasama, kararlı yürütme, uyumlu belediye’ hedefinin bütünüyle gerçekleşebilmesi için artık sayılı günler kalmıştır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Gazze’de ilk defa ateşkes çağrısı yapması bir nebze de olsa teselli vericidir

Belçika’daki gönül ve kültür elçilerimizi yürekten selamlıyor, geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, provokasyonlara karşı tedbirli ve sağduyulu şekilde hareket etmelerini bekliyorum. (Belçika’daki Türklere saldırılar) Ülkü Ocağımızı yakmaya kalkışan hainler kuşkusuz bu alçak eylemlerinin hesabını mutlaka vereceklerdir. Ocağımızı ateşe verenlerin iki dünyası da cehennem ateşindedir ve sabrımızı test etmeye hiçbir bedhah, hiçbir Türkiye düşmanı cüret etmemelidir."


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Devlet Bahçeli MHP Seçim 2024
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