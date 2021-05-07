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MHP'nin anayasa önerisiyle ilgili çarpıcı iddia: Erdoğan 'Başbakan' yapılmak isteniyor

07.05.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamış olduğu 100 maddelik anayasa önerisiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu önerideki maddelere dikkat çeken gazeteci Taha Akyol, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Başbakan' yapmak istediğini savundu.

MHP'nin anayasa önerisiyle ilgili çarpıcı iddia: Erdoğan 'Başbakan' yapılmak isteniyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümünde yeni anayasa" vizyonuyla 100 maddelik anayasa önerisi hazırladıklarını duyurdu.

Bahçeli, anayasa değişikliği önerilerinde, verdiği kararlar nedeniyle "Kapatılmalıdır" dediği Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ise "yüksek mahkeme" statüsünden çıkarılıp özel bir statüde düzenlendiğini söyledi. MHP'nin önerisinde, Cumhurbaşkanı ile birlikTe iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın da seçimle işbaşına gelmesi öngörülüyor.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Bahçeli'nin açıklamış olduğu yeni anayasa önerisiyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi. Bostancı "Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

MHP liderinin açıklamış olduğu 4 kısımdan oluşan 100 maddelik yeni anayasa önerisinin yeterince inclenmediğini savunan gazeteci Taha Akyol ise Karar gazetesindeki bugünkü yazında dikkat çeken ifadeler kulandı.

MHP'NİN ANAYASA ÖNERİSİYLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

"Bahçeli Erdoğan’ı ‘başbakan’ yapmak istiyor!" başlıklı yazısında Akyol, Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ciddi sorunlar olduğunu ortaya koyduğunu iddia etti.

"BEŞTEPE MEMNUN DEĞİLDİR"

Bahçeli'nin "çözüm için" Cumhurbaşkanını dedği Meclis'i ve kurumları güçlendirmek istediğini iddia eden Akyol, "Bu bakımdan Beştepe’de memnunlukla karşılandığını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı yerine "Başkanlık istemi" ifadesini kullanmasının altını çizen gazeteci Akyol; yürütmenin tek kişiden değil, halkın seçeceği yardımcılarla birlikte üç kişiden oluşmasının istendiğini belitti.

Son Dakika: Bahçeli'den 100 maddelik yeni anayasa önerisi: Hazırlık aşaması tamamlanmıştırBahçeli'den 100 maddelik yeni anayasa önerisi: Hazırlık aşaması tamamlanmıştır

Akyol, söz konusu öneride Meclis'e verilen yetkilerin de genişletilmesi için maddeler olduğunu ve bu durumunda parlamenter sistemdeki yapıya benzediğini işaret etti.


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