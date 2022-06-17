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MHP'nin kapatılan Diyarbakır il teşkilatının başkanı 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı

17.06.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Merkezi kararınca dün Diyarbakır İl Başkanlığının kapatıldığı duyurulmuştu. Alınan bilgilere göre feshedilen MHP Diyarbakır teşkilatının il başkanı Cihan Kayaalp, 'cinsel istismar' suçundan dün akşam gözaltına alındı ve bugün tutuklandı.

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde gözaltına alınan, feshedilen MHP Diyarbakır teşkilatının il başkanı Cihan Kayaalp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'ın dün sosyal medya hesabından duyurusunun ardından, feshedilen partisinin Diyarbakır teşkilatının il başkanı Cihan Kayaalp, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Cihan Kayaalp, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, "MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." İfadelerini kullanmıştı. (DHA)

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Diyarbakır MHP

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