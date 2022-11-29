Miçotakis'ten skandal Türkiye açıklaması! 'Yunanistan hiçbir şeyi kabul etmeyecek'

Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemdeki ilişkiler, Doğu Akdeniz ve Ege'deki anlaşmazlıklar ile Türkiye'nin ABD'den alacağı F-16'larla iyice gerilmişti. İki ülke ilişkisinde gerginlik hakimken Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in son sözleri ise tansiyonu iyice yükseltti.

"YUNANİSTAN HİÇBİR ŞEYİ KABUL ETMEYECEK"

Son dönemde yaptığı açıklamalarıyla Ankara'yı hedef almaktan geri durmayan Miçotakis katıldığı programda yine Türkiye'yi hedef aldı. 'Yunanistan Türkiye'nin yaptığı hiçbir şeyi kabul etmeyecek' diyen Miçotakis'in bu sözlerini ajanslar, okuyucularına 'Ankara'ya net mesaj' olarak aktardı.

MİÇOTAKİS'E ERDOĞAN VE TÜRKİYE SORUSU

'Türkiye ile Erdoğan'ın Avrupa Birliği ilke ve değerlerine uyumlu olup olmadığı' sorusuna Miçotakis şu yanıtı verdi:

'Sadece Yunanistan'ın değil Avrupa Birliği'nin de Türkiye ile ilişkilerinin son yıllarda çok daha karmaşık hale geldiği benim için çok açık. Türkiye, revizyonist bir gündemi zorluyor ve Yunanistan dahil tüm komşuları için sorun yaratan eski tarz emperyal emelleri yansıtıyor.'

