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Miçotakis'ten Türkiye itirafı! 'Bedel ödedik' diyerek açıkladı: Hepsi Türkiye'ye gitti

01.11.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşından sonra başta ABD olmak üzere çok sayıda ülke Rusya'ya yaptırım uyguladı. ABD ve AB'nin yaptırımlarına Rusya Devlet Başkanı Putin de misillemeyle karşılık verdi. Yaşanan siyasi gerilimler yaz sezonunda turizmi de etkiledi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis yaptırımlarının bedelini ödediklerini belirterek, "Bu yaz Rusya'dan Yunanistan'a kimse gelmedi, neredeyse seyahat etmek isteyen tüm Ruslar Türkiye’ye gitti." ifadelerini kullandı.

Miçotakis'ten Türkiye itirafı! 'Bedel ödedik' diyerek açıkladı: Hepsi Türkiye'ye gitti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın, Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar sonucu bu yaz Rus turistlerin, Yunanistan yerine Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi.

RUS TURİST VURGUSU

Miçotakis ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Estonya'nın başkenti Tallinn'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada Miçotakis, dün Ukrayna'daki altyapı tesislerine yapılan ve sivillerin ölmesine yol açan saldırıları kınadığını ifade etti.

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Miçotakis, başta NATO üyesi ülkeler olmak üzere Rusya'ya yaptırım uygulamayan ülkelerin ikna edilmesi için iş birliğine gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yunanistan'ın, Rus turistlerin Avrupa Birliğini (AB) ziyaret etmesine ilişkin bir yasağı prensipte desteklemediğini belirten Miçotakis, "Ancak bir turizm destinasyonu olarak, AB ile tüm yaptırımlara katılmamızın sonuçlarını yaşadık. Zira, pratikte bu yaz Rusya'dan Yunanistan'a kimse gelmedi, neredeyse seyahat etmek isteyen tüm Ruslar Türkiye’ye gitti." ifadelerini kullandı.

"BEDEL ÖDEDİK"

Miçotakis, Yunanistan'ın yaptırımlar nedeniyle böyle bir bedel ödediğini belirterek, "Doğru yaptığımıza inanıyorum." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların deniz alanlarının belirlenmesine yönelik olduğunu savunan Miçotakis, "Deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin bir anlaşmayı Mısır'la imzaladık. Bölgede savaş içinde bulunan İsrail ve Lübnan da (deniz yetki alanlarının) belirlenmesine yönelik bir anlaşma imzalamayı başardı. Dolayısıyla, Türkiye ile aynısını yapamamamız için bir sebep yok." diye konuştu.

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Kallas da Yunanistan ve Estonya’nın çok sayıda ortak noktası olduğunu ifade ederek, iki ülkenin dijital alanda ve denizcilikte iş birliği yapabileceğini söyledi.

Savaşta sivillerin uğradığı zarara değinen Kallas, "Ukrayna'ya olan askeri, ekonomik, insani ve siyasi desteğimizi sürdürmeliyiz." dedi. (AA)

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