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  4. Microsoft'tan dikkat çeken anlaşma! Yaklaşık yüzde 4 hissesini satın alacak

Microsoft'tan dikkat çeken anlaşma! Yaklaşık yüzde 4 hissesini satın alacak

12.12.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'tan dikkat çeken bir duyuru geldi. Duyuruya göre, Londra borsasını işleten London Stock Exchange Group (LSEG) ile anlaşma imzalandı. 10 yıllık anlaşma kapsamında Microsoft LSEG hisselerinin yaklaşık %4'ünü satın alacak.

Microsoft'tan dikkat çeken anlaşma! Yaklaşık yüzde 4 hissesini satın alacak

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft , Londra borsasını işleten London Stock Exchange Group (LSEG) ile imzaladığı anlaşma kapsamında LSEG hisselerinin yaklaşık %4'ünü satın alacağını duyurdu. LSEG'in açıklamasına göre, 10 yıllık anlaşmayla birlikte LSEG, veri platformlarını Microsoft'un bulut veri depolama sistemine taşıyacak.

Microsoft, Blackstone ile Thomson Reuters konsorsiyumunun hisselerinden satın alacak.

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Sürpriz hamle! 10 yıllığına... Sürpriz hamle! 10 yıllığına...

"EN AZ 2.8 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA"

Anlaşma kapsamında LSEG, 10 yıl boyunca Microsoft'un bulut teknolojisine yönelik en az 2.8 milyar dolarlık harcama yapacak. (Reuters)

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Microsoft Londra londra borsası

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