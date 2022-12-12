Microsoft'tan dikkat çeken anlaşma! Yaklaşık yüzde 4 hissesini satın alacak

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft , Londra borsasını işleten London Stock Exchange Group (LSEG) ile imzaladığı anlaşma kapsamında LSEG hisselerinin yaklaşık %4'ünü satın alacağını duyurdu. LSEG'in açıklamasına göre, 10 yıllık anlaşmayla birlikte LSEG, veri platformlarını Microsoft'un bulut veri depolama sistemine taşıyacak.

Microsoft, Blackstone ile Thomson Reuters konsorsiyumunun hisselerinden satın alacak.

"EN AZ 2.8 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA"

Anlaşma kapsamında LSEG, 10 yıl boyunca Microsoft'un bulut teknolojisine yönelik en az 2.8 milyar dolarlık harcama yapacak. (Reuters)

