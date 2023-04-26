HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet... Merakla bekleniyordu, açıkladılar!

Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet... Merakla bekleniyordu, açıkladılar!

26.04.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet merakla beklenen bilançolarını açıkladı. Buna göre, iki şirketin gelirleri ocak-mart döneminde artış kaydetti. Microsoft'un geliri ocak-mart döneminde 52,9 milyar dolara, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir ise 69,8 milyar dolara çıktı.

Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet... Merakla bekleniyordu, açıkladılar!

Mali takviminde ocak-mart dönemini üçüncü çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 52,9 milyar dolara çıktı. Microsoft 2022'nin ocak-mart döneminde 49,4 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

GEÇEN SENENİN AYNI DÖNEMİNDE 16,7 MİLYAR DOLAR İDİ

Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 9 artarak 18,3 milyar dolara çıktı. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 16,7 milyar dolar olmuştu.

microsoft

Microsoft'un hisse başına karı da bu dönemde 2,22 dolardan 2,45 dolara yükseldi.

ALPHABET'İN BİLANÇOSU

Google'ın ana kuruluşu Alphabet de 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

alphabet

Buna göre, Alphabet'in yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 69,8 milyar dolara çıktı. Şirket, 2022'nin ilk çeyreğinde 68 milyar dolarlık gelir elde etmişti.
Şirketin net karı ise ilk çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 azalışla 15,1 milyar dolara geriledi. Alphabet, geçen ilk çeyreğinde 16,4 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın geçen yılın ocak-mart döneminde 1,23 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 1,17 dolara indi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yetkilerimizin tamamını kullanmaktan çekinmeyeceğiz' dedi!'Yetkilerimizin tamamını kullanmaktan çekinmeyeceğiz' dedi!
12 saatlik yol 2 saate inecek! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak12 saatlik yol 2 saate inecek! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
"Maaşları 25 bin lirayı buldu" diyerek açıkladı! Atama tarihi..."Maaşları 25 bin lirayı buldu" diyerek açıkladı! Atama tarihi...
Anahtar Kelimeler:
Google Microsoft alphabet

En Çok Okunan Haberler

DSÖ’den dünyayı korkutan ‘biyolojik sağlık riski’ uyarısı: İşgal ettiler…

DSÖ’den dünyayı korkutan ‘biyolojik sağlık riski’ uyarısı: İşgal ettiler…

Liderlerden peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi

Liderlerden peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi

Oğan'dan dikkat çeken iddia: Çekilecekler!

Oğan'dan dikkat çeken iddia: Çekilecekler!

Bin pişman etti! F.Bahçe'den ayrıldı, Guardiola hayran kaldı... Haaland'ın yanına gidiyor

Bin pişman etti! F.Bahçe'den ayrıldı, Guardiola hayran kaldı... Haaland'ın yanına gidiyor

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

AK Parti'den ayrıldıktan sonra...

AK Parti'den ayrıldıktan sonra...

İlginizi Çekebilir

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

11 yıl boyunca içinde yaşadı! “Büyük acılar...”

11 yıl boyunca içinde yaşadı! “Büyük acılar...”

Modern, dinamik, özgün ve elegan... Hotiç ayakkabılarda %25 indirim

Modern, dinamik, özgün ve elegan... Hotiç ayakkabılarda %25 indirim

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.