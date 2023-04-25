HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Millet İttifakı liderleri ve Kılıçdaroğlu İzmir'de ortak miting yapacak

Millet İttifakı liderleri ve Kılıçdaroğlu İzmir'de ortak miting yapacak

25.04.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakının 13. Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın liderleri ile birlikte, 30 Nisan Pazar günü saat 17.00’de Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak mitingle İzmirlilerle buluşacak. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da, "14 Mayıs’ta coşkuyla kavuşacağımız aydınlık için tüm Türkiye’ye umut olacak bir miting planladık, herkesi bu tarihi ana tanık olmaya, tarih yazmaya çağırıyoruz" dedi.

Millet İttifakı liderleri ve Kılıçdaroğlu İzmir'de ortak miting yapacak

14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kalırken, Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakının liderleri ile birlikte İzmir’de düzenlenecek mitingde vatandaşlara seslenecek. 30 Nisan Pazar günü saat 17.00’de Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirilecek miting için hazırlıklar devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapacağı mitinge Millet İttifakı liderleri; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılarak İzmirlilere seslenecekler.

"BU TARİHİ ANA TANIK OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

İzmir miting için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirten CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “İzmir Gündoğdu Meydanı tarihindeki en coşkulu ve kalabalık mitinge sahne olacak. Mitinge katılacak herkes sadece bu tarihe tanıklık etmekle kalmayacak aynı zamanda tarihi de yazacak. Çok heyecanlıyız. Titizlikle yürüttüğümüz hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Coşkunun sadece karada kalmadığı, denize de yansıdığı, görsel şölenlerle dolu, İzmir’imize layık bir miting olacak. İzmir mitingi, 15 Mayıs’ta umudun, adaletin, özgürlüğün iktidarı kurulduğundaki sevincimizin akıllarda kalacak resmi olacak. İzmir’de yaşayan tüm hemşehrilerimizi, 30 Nisan’da Gündoğdu Meydanı’nda buluşmaya, bu tarihi ana tanık olmaya, tarih yazmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

ghjgj

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Erdoğan 'Maaşları 25 bin lirayı buldu' diyerek açıkladı: "Önümüzdeki dönemde de devam edecek!" 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tarihini açıkladıSon dakika | Erdoğan 'Maaşları 25 bin lirayı buldu' diyerek açıkladı: "Önümüzdeki dönemde de devam edecek!" 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tarihini açıkladı
Dikkat çeken anlar! Bir yanda çağrı bir yanda tepki 'Ayıp yaşından utan'Dikkat çeken anlar! Bir yanda çağrı bir yanda tepki 'Ayıp yaşından utan'
"Benim Togg'u bir tur veririm" deyip şartını açıkladı!"Benim Togg'u bir tur veririm" deyip şartını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
seçim İzmir Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı

En Çok Okunan Haberler

600 bin TL'lik otomobil 333 bine alınacak...

600 bin TL'lik otomobil 333 bine alınacak...

1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım!

1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım!

Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürt'ü kışkırtıp...'

Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürt'ü kışkırtıp...'

Tam o anda ekran karardı!

Tam o anda ekran karardı!

21 ilde terör operasyonu! Onlarca gözaltı kararı var...

21 ilde terör operasyonu! Onlarca gözaltı kararı var...

İlçenin ‘en değerli arazisini’ alan Arap yatırımcıya kötü haber!

İlçenin ‘en değerli arazisini’ alan Arap yatırımcıya kötü haber!

İlginizi Çekebilir

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.