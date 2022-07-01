Millet İttifakı'nın adayı ile ilgili dikkat çeken açıklama! İlk kez bu kadar net bir tarih verildi

2023 Haziranı'nda yapılacak seçimlere bir yıldan az bir süre kaldı. Seçimlerle ilgili peş peşe açıklamalar gelirken özellikle Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı merak ediliyor. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak "Cumhurbaşkanı adayımızı da seçim kararı alındıktan 1 hafta sonra açıklayacağız" dedi.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZ ZAMAN..."

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, Kırıkkale’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Selçuk Özdağ, "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Türkiye'nin bir sorunudur. Diğer bir problem ise ekonomik krizdir. Bunun nedeni de yönetememe krizidir. Gelecek Partisi ve Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimiz zaman parlamenter sisteme geçişi başlatacağız." dedi.

"KARAR ALINDIKTAN BİR HAFTA SONRA AÇIKLAYACAĞIZ"

Özdağ açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"6'lı masanın yapacağı ilk iş, cumhurbaşkanlığını kazanmak. Cumhurbaşkanı adayımızı da seçim kararı alındıktan 1 hafta sonra açıklayacağız. 6 parti olarak yolculuk yaparken çok tecrübeli insanlara sahibiz."

Kaynak: DHA

