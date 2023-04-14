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Milletvekili aday listeleri gündemde! Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etmişti... Dikkat çeken iddia: AK Parti'de 3 isim değişecek

14.04.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine kilitlendi. Seçimler adım adım yaklaşırken siyaset gündeminde hareketlilik sürüyor. Milletvekili aday listelerinin belli olmasıyla adaylara ilişkin araştırmalar ve değerlendirmeler sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin aday listelerinde değişim olabileceğine işaret etmişti. Şimdi, gözler AK Parti'nin aday listesine çevrildi. Konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia da gündeme geldi. Buna göre, AK Parti listesinde 3 isim değişecek.

Milletvekili aday listeleri gündemde! Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etmişti... Dikkat çeken iddia: AK Parti'de 3 isim değişecek

Türkiye adım adım 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere yaklaşıyor. Partilerin milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından siyaset gündeminde hareketlilik yaşanmıştı. AK Parti'nin milletvekili aday listesi de dikkat çekiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında 28. Dönem Milletvekili aday listesinde değişim olabileceğine işaret etmişti. Konuşmasında çalışmaları sırasında her seçim bölgesine, her adaya ilişkin kapsamlı değerlendirmelerinin olduğunu dile getiren Erdoğan, üç dönem kuralında istisna konusu ile alakalı "Ara vermişse ayrı ama ara vermemişse değişime gittik" ifadelerini kullanmıştı.

"EKSİKLERİMİZ, HATALARIMIZ FİLAN DA OLMUŞ OLABİLİR"

Erdoğan açıklamasının devamında "Bölgenin nüfus yapısından hassasiyetlerine, kadın ve genç temsiline kadar bütün demografik yapıyı masaya yatırmak suretiyle biz bu tespitleri yaptık. Mesela alt komisyonlarımızın çalışmalarını üst komisyonda değerlendirdik ve nihai karara öyle vardık. Bizim en üst komisyon ki başkanlığımda toplanmıştır, burada yaptığımız toplantılarımızda da yine bütün elemine edilerek önümüze gelen tabloyu orada da gözden geçirdik. Karşımızda haritalar ve bu haritaların karşısında demografik yapı, nüfus, seçmen sayısı, bütün bunları tabloya yatırdık ve bütün bunlara rağmen bir atlama olmuşsa gerekirse yine geri döndük. Eksiklerimiz, hatalarımız filan da olmuş olabilir. Doğrudur. Ama hassasiyetle buna dikkat ettik ve tespitlerimizi de buna göre yapmış olduk. Bütün bunlara rağmen çok da az olsa bazı hatalarımız bazı illerimiz de olmadı değil, oldu." şeklinde konuşmuştu.

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AK PARTİ LİSTESİNDE 3 İSMİN DEĞİŞECEĞİ İDDİASI

Son olarak listelerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Milliyet'te yer alan habere göre; AK Parti'de adaylıktan çekilen eski Esenyurt Belediye Başkanı, AK Parti İstanbul 3. Bölge 8. sıra milletvekili adayı Necmi Kadıoğlu'nun yerine İstanbul eski İl Başkanı MKYK Üyesi Bayram Şenocak'ın listeye gireceği ileri sürüldü. Diğer yandan süresi içinde Belediye Meclisi Üyeliği görevinden istifa etmediği belirlenen İstanbul 1. Bölge adayı Mustafa Naim Yağcı’nın yerine avukat Muhammet Enes Savaş geleceği iddia edildi. Adaylıktan çekilen Samsun 8. sıra adayı Kadir Kayan’ın yerine de bugün yeni bir ismin belirleneceği öne sürüldü.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin ilk seçim mitingini 18 Nisan'da Afyonkarahisar'da gerçekleştirecek.

BUGÜN SAAT 17.00'YE KADAR...

Diğer yandan listelerindeki istifa, ölüm, inceleme sonucu adaylığı düşenler sebebiyle oluşan eksiklikleri bugün saat 17.00’ye kadar tamamlamayan siyasi partiler, ilgili seçim çevresinde seçime giremeyecek. Adaylar, geçici liste yayımlandıktan sonra 18 Nisan saat 15.00’e kadar çekilebilecek; partiler adaylıktan istifa eden bu isimler yerine 19 Nisan saat 17.00’ye kadar yeni isim bildirebilecek.

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