Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kazanacağınızdan emin misiniz?" sorusunu net yanıt: Milletimiz işi birinci turda bitirir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında gündeme önemli açıklamaları bulunuyor.
Fulya Kalfa moderatörlüğünde Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
(Kahramanmaraş merkezli depremler) 6 Şubat bizim için bir milat. Çok kararlı adımlar atmamız kesinlikle şart. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmemiz gerekiyor.
Söz verdiysek yaparız. Deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşlarım bize güvensin, her birini en kısa zamanda sağlam, dayanıklı konutlara yerleştireceğiz.
Kanal İstanbul'la rezerv şehirler meydana çıkacak, oralarda konut inşaatları başlayacak, kentsel dönüşümü kabul edenlere o rezerv şehirlerden yer vereceğiz.
AK Parti'yi kurduğumuzdan bu güne kadar hep yenilikten yana olduk. Biz sıradan bir parti değiliz. Kongrelerimizde hep hücre yenilenmesi adı altında yenilenmeye gittik. Şimdi bu yenilenmeyi Meclis'e de yansıtmak istedik. 3 dönem görev yapmış arkadaşlarımızdan bir dönüşüm yapalım istedik. Ara vermişse ayrı. Ara vermemişse değişecek. En yakın mesai arkadaşlarımda dahi bu adımı attık. Hiçbirisi de 'bizi yana koydun' demiyorlar. Hepsinin de bir görevi var. Bundan sonra da bu tür görevler olmayacak diye bir şey yok.
Bütün bunlara bakarken her adaya ilişkin değerlendirmemiz oldu. Bölgenin nüfus yapısından hassasiyetlerine kadar tüm yapıyı masaya yatırmak sureti ile biz bu seçimleri tespitleri yaptık. Alt komisyon değerlendirmeleri üst komisyonda değerlendirip kararları öyle aldık.
Özellikle kamu bankalarımız için iyi bir fırsat. Nasıl konutta böyle bir imkan olduysa. Togg'da da böyle bir kampanya olabilir. Talep çok fazla. Önümüzdeki 7 yılda 1 milyon Togg yollarda olacak.