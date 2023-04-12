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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kazanacağınızdan emin misiniz?" sorusunu net yanıt: Milletimiz işi birinci turda bitirir

12.04.2023 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin konuştuğu 14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala siyasilerin seçime yönelik programları da devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Seçimlere ilişkin olarak "Kazanacağınızdan emin misiniz?" sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kazanacağımızdan eminim. Milletimiz işi zora sokmadan birinci turda bitirir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kazanacağınızdan emin misiniz?" sorusunu net yanıt: Milletimiz işi birinci turda bitirir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında gündeme önemli açıklamaları bulunuyor.

Fulya Kalfa moderatörlüğünde Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • (Kahramanmaraş merkezli depremler) 6 Şubat bizim için bir milat. Çok kararlı adımlar atmamız kesinlikle şart. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmemiz gerekiyor.

  • Yapım sürecine başladığımız konut ve köy evi sayısı bugün itibarıyla 100 bine ulaştı. Toplamda da 650 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz. Bunların 319 binini 1 yıl içinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

"İSTANBUL'DA 220 BİN BİNA RİSK ALTINDA"

  • İstanbul'da toplam 220 bin bina ve yaklaşık 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bunlardan 300 bininin acil dönüşmesi gerekiyor.

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  • Söz verdiysek yaparız. Deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşlarım bize güvensin, her birini en kısa zamanda sağlam, dayanıklı konutlara yerleştireceğiz.

  • 1999 öncesi yapılan binaların risk analizini yapmaya başladık. Hakkaniyete dayalı bir dönüşümle, sağlıksız yapı stoku ortadan kaldırılacak.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

  • Kanal İstanbul'la rezerv şehirler meydana çıkacak, oralarda konut inşaatları başlayacak, kentsel dönüşümü kabul edenlere o rezerv şehirlerden yer vereceğiz.

  • Bu ülkeye bir daha o karanlık koalisyon dönemlerini, kirli bakanlık pazarlıklarını, Güneş Motel sendromlarını yaşatmak istemiyoruz.

"3 DÖNEM GÖREV YAPMIŞ ARKADAŞLARIMIZDAN BİR DÖNÜŞÜM YAPALIM İSTEDİK"

  • AK Parti'yi kurduğumuzdan bu güne kadar hep yenilikten yana olduk. Biz sıradan bir parti değiliz. Kongrelerimizde hep hücre yenilenmesi adı altında yenilenmeye gittik. Şimdi bu yenilenmeyi Meclis'e de yansıtmak istedik. 3 dönem görev yapmış arkadaşlarımızdan bir dönüşüm yapalım istedik. Ara vermişse ayrı. Ara vermemişse değişecek. En yakın mesai arkadaşlarımda dahi bu adımı attık. Hiçbirisi de 'bizi yana koydun' demiyorlar. Hepsinin de bir görevi var. Bundan sonra da bu tür görevler olmayacak diye bir şey yok.

  • Bütün bunlara bakarken her adaya ilişkin değerlendirmemiz oldu. Bölgenin nüfus yapısından hassasiyetlerine kadar tüm yapıyı masaya yatırmak sureti ile biz bu seçimleri tespitleri yaptık. Alt komisyon değerlendirmeleri üst komisyonda değerlendirip kararları öyle aldık.

  • Karşımızda haritalar, seçmen sayısı, nüfus tabloya yatırdık. Atlama olmuşsa gerekirse yeniden geri döndük. Hassasiyet ile dikkat ettik. Bütün bunlara rağmen çok da az olsa bazı hatalarımız bazı illerimizde oldu. Cuma günü her şey bitiyor zaten.

"SEÇİM İLK TURDA BİTER"

  • (Seçim ikinci tura kalır mı?) Kazanacağımızdan eminim. Millet işi zora sokmadan birinci turda bitirir.

TOGG'A ÖZEL KREDİ OLABİLİR Mİ?

  • Özellikle kamu bankalarımız için iyi bir fırsat. Nasıl konutta böyle bir imkan olduysa. Togg'da da böyle bir kampanya olabilir. Talep çok fazla. Önümüzdeki 7 yılda 1 milyon Togg yollarda olacak.

  • Togg'un zırhlısını yapmanın mümkün olup olmayacağını konuşacağım Gürcan Bey ile.
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