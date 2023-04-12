Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kazanacağınızdan emin misiniz?" sorusunu net yanıt: Milletimiz işi birinci turda bitirir

AK Parti'yi kurduğumuzdan bu güne kadar hep yenilikten yana olduk. Biz sıradan bir parti değiliz. Kongrelerimizde hep hücre yenilenmesi adı altında yenilenmeye gittik. Şimdi bu yenilenmeyi Meclis'e de yansıtmak istedik. 3 dönem görev yapmış arkadaşlarımızdan bir dönüşüm yapalım istedik. Ara vermişse ayrı. Ara vermemişse değişecek. En yakın mesai arkadaşlarımda dahi bu adımı attık. Hiçbirisi de 'bizi yana koydun' demiyorlar. Hepsinin de bir görevi var. Bundan sonra da bu tür görevler olmayacak diye bir şey yok.