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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘kız okulları’ açıklaması: ‘Gerekirse açabilmeliyiz’

12.07.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalar gündem yarattı. Tekin, kız çocuklarının okullaşma oranı hakkında konuşan Tekin "Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin "Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum" dediğini belirterek “O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘kız okulları’ açıklaması: ‘Gerekirse açabilmeliyiz’

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında eğitim sistemiyle ilgili konuştu. Tekin, kız okulları kurmanın, kız çocuklarının okula gönderilmemesini engelleyecek bir çözüm olabileceğini belirtti.

Bakan Tekin, "Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin "Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum" dediğini iddia etti. Tekin, "Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamaktı. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" dedi.
Karma eğitimin esas olduğunu söyleyen Tekin "Ama bu tür gerekçelerle, yani eğitimin, okullaşma oranının artması anlamında bu tür tedbirleri almak gerekiyorsa beraber alalım" ifadelerini kullandı.

"KARMA EĞİTİM ESASTIR"

Karma eğitime karşı olmadığını savunan Tekin, "Şimdi buradan hareketle karma eğitime karşı olduğum söyleniyor. Tam tersine özgürlükçüyüm, karma eğitim isteyen veliler için de kuşkusuz o olacak. Zaten bizim Millî Eğitimin temel kanununda öyle diyor, karma eğitim esastır ama benim asli görevim, okullaşma oranını artırmaktır" diye konuştu.

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YENİ ÖĞRETMEN ATAMALARI YAPILACAK MI?

Öğretmen atamalarına da değinen Bakan Tekin, şunları söyledi: Millî Eğitim Bakanlığının tek başına karar verebileceği bir konu değil. Nihayetinde bütçe çerçevesinde bunu yapabilecek durumdayız. Biz bu yıl yine bir atama takvimi oluştururuz ve atama prosedürünü de önümüzdeki eğitim öğretim yılının yani bahar yarıyılının başına yetiştirecek şekilde şubata kadar süreci yürütebileceğimiz bir atama takvimi oluşturabileceğimizi... Rakamı hem Maliye Bakanımızla hem de bütçeyle ilgili diğer bürokratik mekanizmalarla konuştuktan sonra netleştirmiş oluruz. Yani her yıl mutlaka atama oluyor, bu yıl da olur.


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