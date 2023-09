Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'mülakat' açıklaması! '30 büyükşehirde yapılacak! Mülakat ve KPSS performansı yarı yarıya etkileyecek'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında, eğitimde öğretmene mülakat konusu ile ilgili açıklamalar yaptı.

CNN Türk canlı yayında konuşan Bakan Tekin, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Biraz uzun anlatmam lazım bu konuyu. Öncelikle 2023-24 eğitim öğretim yılı açıldı yeni öğretim yılımız hayırlı olsun. 74 bin civarında kurum var sadece okul, okul öncesi eğitim yapılan kurum var. Sokağa çıktığınızda her 80 kişiden birisi öğretmen dolayısıyla çok geniş kitlelere hitap ediyoruz. Eğitim her ülkenin ana problemlerinden bir tanesi.

Attığımız her adım yapmaya çalıştığımız her şey önemli oranda destek buluyor veya memnuniyetsizlikler ortaya çıkarıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde eğitimle ilgili tartışmalar bitmez çünkü mükemmel diye bir eğitim kavramı diye önerme yok. Her ülkede hep daha iyisi aranıyor.

Ben bu anlamda art niyetli olmayan bütün eleştirileri saygı ile karşılıyorum mülakatla ilgili kamuoyunda çokça tartışma var. Tek başına mülakatı sanki sadece mülakat yapmak için bir kurgu oluşturuluyor. Mülakatlarla ilgili düzenlemeler ve hazırlıklar yaptık. Yani çoktan seçmeli bir sınavla öğretmen seçmenin doğru olmadığını söyledik. Öğretmen atama süreci revize edilmeli.

Konu tek başına mülakat gibi sunuluyor. Öğretmenlerin alan testleri başarısı düşük.

KPSS SKORU VE MÜLAKAT ATAMAYI NASIL ETKİLEYECEK?

Mevcut düzenekte öğretmenler KPSS sonrasında mülakat notuna göre atanıyorlar. Biz ise şöyle bir mekanizma geliştirmek istiyoruz. KPSS skoru, onun yüzdelik dilimini alacağız yüzde 50, yüzde 50 de mülakat performansını alacağız arkadaşımızın. Yüzde 50-50 planlıyoruz. Ama şu an zaten yüzde 100 mülakat skoruyla atanıyor öğretmen, şu an öyle durumumuz. Yani biz mülakat ile ilgili bambaşka bir yapıya getiriyoruz. Yüzde 50-50'ye getiriyoruz. Dolayısıyla bu eleştiriyi yapanların da biraz bilerek eleştiriyi yapması gerekiyor.

"30 BÜYÜKŞEHİRDE MÜLAKAT"

30 büyükşehirde mülakat yapılacak mülakatta bize ders anlatın diyeceğiz atamada mülakat ve KPSS performansı yarı yarıya etkileyecek.

"KOMİSYON ÜYELERİNİN ADAY LİSTESİYLE İLGİLİ BİLGİSİ OLMAYACAK"

Bu sistemde üzerinde en çok durduğumuz şey kul hakkı yemeden, herhangi bir adaletsizliğe, herhangi bir ideolojik kayırmaya müsade etmeden bunu yapabilmek. Bunu yapacağımız için komisyon üyeleri kendisinin karşısına çıkacak aday listesiyle ilgili herhangi bir bilgisi olmayacak. Adayın hangi komisyonda mülakata gireceğine dair bilgisi olmayacak.