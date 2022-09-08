Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Doğuştan köprücük kemiği olmayan İngiliz bir anne vücudunu ikiye katladığı videoyu sosyal medya platformu TikTok’ta paylaşarak takipçilerini hayrete düşürdü.

Danielle isimli kadın kemiklerin, kafatasının ve dişlerin gelişimini etkileyen Kleidokraniyal Displazi (CCD) adı verilen nadir bir genetik hastalığa sahip.

Aynı kalıtsal durum milyonların beğeniyle takip ettiği Stranger Things dizisinde Dustin Henderson karakterini canlandıran Gaten Matarazzo’da da var. Milyonda bir görülen rahatsızlık vücudun çeşitli bölgelerini etkileyebiliyor. Danielle, köprücük kemiği olmadan doğdu ve dişlerinin büyümesini etkiledi.

NELER YAPABİLDİĞİNİ GÖSTERDİ

Bu durumdan şikayetçi olmadığını söyleyen genç anne, köprücük kemiği olmadan neler yapabildiğini TikTok hesabından paylaştığı bir video ile gözler önüne serdi.



