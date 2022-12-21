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Milyonlarca kilometre öteden üzen paylaşım! "Enerjim düşük, bu son fotoğraf olabilir"

21.12.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'nın milyonlarca kilometre ötemizdeki Mars'ta bulunan ve emekli olmaya hazırlanan uzay aracı InSight'tan üzen bir paylaşım geldi. Twitter üzerinden, uzay aracının adına yapılan o paylaşımda yer alan "dokunaklı mesaj" ise uzay meraklısı sevenlerini hüzne boğdu. Mesajda "Enerjim gerçekten düşük, bu yüzden bu gönderebileceğim son fotoğraf olabilir. Benim için endişelenmeyin" ifadesi yer aldı. InSight, Kızıl Gezegen Mars'a 2018'de inmişti.

Milyonlarca kilometre öteden üzen paylaşım! "Enerjim düşük, bu son fotoğraf olabilir"

NASA'nın 2018'de Kızıl Gezegen'e ulaşan uzay aracı InSight sevenlerini hüzne boğdu. Emekliye ayrılmaya hazırlanan uzay aracı, oldukça dokunaklı bir mesaj paylaştı. O mesaja göre gezegenin içini araştıran ve depremlerini ölçen InSight'ın enerjisi oldukça düşük. Hatta mesaja göre, güneş enerjisiyle çalışan uzay aracı son fotoğrafını göndermiş bile olabilir.

MARS'TAKİ INSIGHT'TAN HÜZÜNLÜ MESAJ!

19 Aralık'ta uzay aracının adına açılmış Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Mars'ın amansız tozu nedeniyle ışıktan yararlanmakta zorluk çeken InSight'ın ağzından yazılmış dokunaklı bir mesaj ve bu mesaj ile birlikte, belki de uzay aracının gönderdiği son fotoğraf olan görüntü yer aldı.

InSight'ın üzen mesajı ise şöyle;

"Enerjim gerçekten düşük, yani bu, gönderebileceğim son görüntü olabilir. Yine de benim için endişelenmeyin. Burada zamanım hem verimli hem de sakin geçti. Görev ekibimle konuşmaya devam edebilirsem bunu yapacağım. Ama yakında buradan ayrılacağım. Benimle olduğunuz için teşekkürler."

fotoğraf

InSight'ın gönderdiği son fotoğraf olabileceği söylenen görüntü ise bize uzay aracının önünden bir bakış açısı sunuyor. Fotoğrafta kubbe şeklindeki sismometre ve tozla kaplı Mars zemini görülüyor.

CNET'in haberine göre, görüntü 11 Aralık tarihinde kaydedilmiş gibi görünüyor. NASA'nın uzay aracından gelen ham verilerin yer aldığı sitesindeki en son bu görüntü bu.

NASA, Mars depremlerini dinlemek için iniş aracının sismometresine güç vermeye öncelik verdi. Bu nedenle uzay aracının diğer enstrümanlarının çoğunu kapattı.

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uzay Mars NASA

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