Milyonlarca kilometre öteden üzen paylaşım! "Enerjim düşük, bu son fotoğraf olabilir"

NASA'nın 2018'de Kızıl Gezegen'e ulaşan uzay aracı InSight sevenlerini hüzne boğdu. Emekliye ayrılmaya hazırlanan uzay aracı, oldukça dokunaklı bir mesaj paylaştı. O mesaja göre gezegenin içini araştıran ve depremlerini ölçen InSight'ın enerjisi oldukça düşük. Hatta mesaja göre, güneş enerjisiyle çalışan uzay aracı son fotoğrafını göndermiş bile olabilir.

19 Aralık'ta uzay aracının adına açılmış Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Mars'ın amansız tozu nedeniyle ışıktan yararlanmakta zorluk çeken InSight'ın ağzından yazılmış dokunaklı bir mesaj ve bu mesaj ile birlikte, belki de uzay aracının gönderdiği son fotoğraf olan görüntü yer aldı.

InSight'ın üzen mesajı ise şöyle;

"Enerjim gerçekten düşük, yani bu, gönderebileceğim son görüntü olabilir. Yine de benim için endişelenmeyin. Burada zamanım hem verimli hem de sakin geçti. Görev ekibimle konuşmaya devam edebilirsem bunu yapacağım. Ama yakında buradan ayrılacağım. Benimle olduğunuz için teşekkürler."

InSight'ın gönderdiği son fotoğraf olabileceği söylenen görüntü ise bize uzay aracının önünden bir bakış açısı sunuyor. Fotoğrafta kubbe şeklindeki sismometre ve tozla kaplı Mars zemini görülüyor.

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ