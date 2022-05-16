Mine Tugay'ın çok sevilen ve konuşulan turuncu mini elbisesine alternatif öneriler

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Mine Tugay'ın, geçtiğimiz günlerde kendi Instagram hesabından paylaştığı şık saten elbisesi çok beğenildi. Ünlü oyuncunun düşük omuz detayıyla dikkat çeken turuncu mini saten elbisesini çok beğenip muadillerini arayanlardansanız size güzel bir haberimiz var! Siz de sıcak günlere capcanlı ve iddialı bir giriş yapmak, dikkat çekmek ve Mine Tugay’ın tarzını yakalamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Birbirinden şık turuncu elbiseleri sizler için seçtik.

1. Mine Tugay’ın göz kamaştıran elbisesine çok benzeyen bu modele bayılacaksınız!

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Bakıra kaçan turuncu tonlarının hâkim olduğu harika bir elbise modelini inceleyerek başlayalım! Mine Tugay’ın üzerinde görüp beğendiğiniz elbiseye çok benzeyen bir model arıyorsanız bu ürünü çok seveceksiniz. Parlak ve yumuşacık saten kumaşın sıra dışı tasarımla buluştuğu ERIMOS Kadın Turuncu Düşük Omuzlu Drapeli Asimetrik Mini Elbise; şık davet, balo, düğün ve toplantılar için harika bir seçenek! Büzgülü kol ve vücut kesimiyle dikkat çeken bu elbisenin asimetrik ve düşük omuz detayları da oldukça şık. Mini etek boyu, rengi, kesimi ve kumaşıyla Mine Tugay’ın elbisesini aratmayacak olan bu ürünü çok beğeneceksiniz.

2. Turuncunun sevilen tonu olan bronz rengi sevenler buraya!

Canlı ve pastel turuncu kadar bakır tonları da çok seviliyor. Özellikle yazın bronzlaşan ten rengine oldukça yakışan bronz rengi, yaz aylarında şık bir elbiseyle birleştirmek ve kullanmak istiyorsanız bu ürün tam size göre. İnce askıları ve şık tasarımıyla düğün, balo ve davetlerde severek giyebileceğiniz TRENDYOLMILLA Bronz Büzgülü Saten Elbise, dizin hemen üstünde biten etek boyuyla da kullanım kolaylığı sağlıyor. Hem omuz askılarında hem de eteklerinde bulunan bağcıklarla dikkat çeken bu elbiseyi altın rengi takılarla kombinleyebilir, yaz akşamlarında dikkatleri üzerinizde toplayabilirsiniz.

3. Sevimli açık turuncu rengiyle sıcak yaz günlerine damganızı vurun.

Sıra dışı olmayı sevenler buraya! Her ortamda dikkatleri üzerinizde hissedebileceğiniz harika bir elbise inceliyoruz. Açık turuncu rengiyle Bershka Drapeli Saten Mini Korse Elbise, hem çok sevimli hem de iddialı. Korse kesim bel kısmına sahip bu elbisenin göğüs kısmı da fark yaratıyor. Mini etek boyuna eklenen çapraz yırtmaç detayı da elbiseye farklı bir hava katıyor. Sırt kısmında bulunan fermuarla kapatabileceğiniz bu elbise, vücudunuzu sararak fiziğinizi ön plana çıkarıyor. Yaz akşamlarında, şık davetlerde sade ve zarif takılarla ve ince topuklu ayakkabılarla bu ürünü kombinleyebilirsiniz.

4. Mini etek uzun kollarla birleşince karşı konulmaz bir hale geliyor

Yaz ve ilkbahar aylarında kolaylıkla kullanabileceğiniz bir elbise arıyorsanız bu ürüne bayılacaksınız. Mini etek boyuyla bacaklarınızın zarafetini ortaya çıkaran TRENDYOLMILLA Turuncu Dik Yaka Saten Elbise, uzun kollarıyla serin ilkbahar ve sonbahar günlerine de uyum sağlayabilecek türden. Anvelop etek kesimine sahip çapraz yırtmaç detayıyla süslenmiş bu elbiseyi çizmelerle kombinleyerek sonbaharda, ince topuklularla birleştirerek yaz ve ilkbaharda kullanabilirsiniz. Uzun kollu salaş üst kısmına eklenen kapalı boyun detayıyla da harika bir kontrast yaratan bu elbise, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

5. Capcanlı renklerle sıcacık bir yaza hazırlanın.

Mine Tugay’ın turuncu elbisesine benzer bir elbise arıyor fakat daha günlük bir model olsun istiyorsanız inceleyeceğimiz bu ürünü çok seveceksiniz. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde rahatça giyip kolaylıkla kombinleyebileceğiniz DeFacto Kare Yaka Volanlı Kısa Kollu Midi Elbise, kurtarıcınız olabilecek bir parça. Yumuşak kumaşıyla günlük tarza uyum sağlayan bu elbiseyi beyaz spor ayakkabılar, alçak topuklu sandaletler ve terliklerle kullanabilirsiniz. Plaj şıklığında da değerlendirebileceğiniz bu elbisenin göğüs kısmının esnek lastikli yapısı konforu da beraberinde getiriyor. Balon kesim kollarına eklenen bağcıkları ise sevimli bir görünüm katıyor.

6. Hem rahat ve şık hem de serin havalara uygun bir seçenek arayanları da unutmadık!

Kruvaze kesimli elbiseleri seviyorsanız ve bu kesimi satenle birleştirmek istiyorsanız şimdi inceleyeceğimiz ürün tam size göre. Kiremit renkli saten kumaştan üretilen ve kruvaze kesime sahip Tuba Butik Kruvaze Yaka Bel Büzgülü Saten Kiremit Elbise sizin için güzel bir tercih olabilir. Geniş ve uzun kol kesimleriyle çok rahat olan bu elbisenin bel kısmında bulunan kuşak detayı da elbiseye hareketlilik katıyor. Topuklu ayakkabı ve sandaletler ile ilkbahar ve yaz akşamlarında kullanabileceğiniz gibi, çizmeler ile birleştirerek sonbahar aylarında da bu elbiseyi değerlendirebilirsiniz. Sallantılı küpeler ile kombinleyerek ürünü daha dikkat çekici hale getirebilirsiniz.

7. Sadeliğin zarafeti turuncuyla buluşuyor.

Kombinlerinde sadelik ve tek renkten yana olanlar buraya! Zarif tasarımıyla sizi kendine hayran bırakacak Stradivarius Saten Midi Elbise'nin canlı turuncu rengiyle oldukça göz alıcı olduğunu söyleyelim ilk olarak. İnce spagetti askılara sahip bu elbisenin V yaka oluşu ise çok şık duruyor. Derin sırt dekoltesine eklenen çapraz askılar ve lastikli detay ise sırtınızın zarafetini ortaya çıkaracak türden. Midi etek boyuyla hem şık hem günlük kombinlerinize eşlik edebilecek bu elbiseyi sandalet ve topuklu ayakkabılar ile kombinleyebilir, mavi gibi turuncuya zıt renkler kullanarak kontrast yaratıp şık hâle getirebilirsiniz.

8. Mine Tugay’ın tarzını günlük stilinize yansıtmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

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Sıcak yaz günlerinde rahat etmek istiyorsanız ve salaş elbiseleri seviyorsanız sıradaki ürünü incelemek isteyebilirsiniz. Balon kesim geniş kolları, salaş kesimli eteği ve %100 pamuk kumaşa sahip olmasıyla ferah bir kullanım sağlayan Koton Balon Kollu Midi Elbise, pastel turuncu rengiyle modaya da ayak uyduruyor. Özellikle açık pastel renkleri sevenler, bu elbiseyi çok beğenebilir. Diz üstü etek boyuna sahip bu elbiseyi sandalet, spor ayakkabı, topuklu ayakkabılarla kullanabilir, renkli boncuklu takılarla kombinleyebilirsiniz. Günlük stilinizde severek kullanabileceğiniz ürün, uygun fiyatıyla da kalbinizi fethedecek cinsten.