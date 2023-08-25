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  4. Mini buzdolabından kahve makinesine! İşte otel konforunda bir yaşam alanı için birbirinden güzel ürünler

Mini buzdolabından kahve makinesine! İşte otel konforunda bir yaşam alanı için birbirinden güzel ürünler

22.08.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşam alanlarımızda kendimizi iyi hissetmek ve deşarj olmak isteriz. Bunun için rahatlık ve konfor aramamız kadar doğal bir şey olamaz! Bu rahatlığı nasıl sağlayacağımız ise her zaman çok net olmayabilir. Basit ve etkili dokunuşlarla yaşam alanlarınızda otel konforunu elde etmenizi sağlayacak unsurları sizler için derledik. İşte aydınlatma ürününden havluya, kahve makinesinden sehpaya evinize otel konforu katacak o ürünler!

Mini buzdolabından kahve makinesine! İşte otel konforunda bir yaşam alanı için birbirinden güzel ürünler

Tatile çıktığımızda konakladığımız oteller, sağladıkları konforla bize tatilde olduğumuzu hissettirirler. Etkileyici tasarımlı küçük aksesuarlardan ipek yumuşaklığında nevresim takımlarına gözümüze hitap ederek zihnimizi; sağladıkları rahatlık da bedenimizi dinlendirirler. Bu konforu, aynı şıklıkta ve kalitede ufak değişiklikler yaparak kendi yaşam alanımızda da gerçekleştirebiliriz. İşte detaylar!

1. Olmazsa olmaz: English Home Düz Pamuklu 2'li Yastık Kılıfı 50x70 cm

Mini buzdolabından kahve makinesine! İşte otel konforunda bir yaşam alanı için birbirinden güzel ürünler

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English Home Düz Pamuklu 2'li Yastık Kılıfı, pamuklu kumaş yapısı sayesinde sağlığınıza gereken hassasiyeti gösterir. Düz renkte pamuklu yastık kılıfları başınızı yastığa koyduğunuzda gevşemenizi sağlar, keyifli bir dinlenme sonunda zinde olarak kalkarsınız. Teri ve nemi çok iyi emen pamuklu yastık kılıfını hem yaz hem kış mevsiminde rahatça kullanabilirsiniz. Kendi yaşam alanınızda da konforlu bir şekilde dinlenme şansını daha fazla ertelemeyin!

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2. Keyifli kahveler sizi bekliyor: Nespresso D40 Inissia Kapsüllü Kahve Makinesi

Mini buzdolabından kahve makinesine! İşte otel konforunda bir yaşam alanı için birbirinden güzel ürünler

Konforu sadece fiziksel olarak düşünmeyin, ruhunuzun da rahatlamaya ihtiyacı var! İyi bir kahve ruhunuzu dinlendirebilir. Günün herhangi bir anında kahve lezzetini yaşamak isterseniz Nespresso D40 Inissia Kapsüllü Kahve Makinesi aradığınız verecek ürün olabilir. Kapsüllü kahve makinesi, hem şık tasarımı hem kullanışlı özellikleriyle evinize otel konforunu getirecek. Sadece 25 saniyede ısınan cihaz ile dilediğiniz kahveyi yapabilirsiniz. İster aromatik bir espresso ister yoğun aromalı bir americano!

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3. Rahatlığı zarafetle birleştirin: Karaca Home Basic Hardal-Antrasit Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımı

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Sade tasarımı ve kontrast renklerinin yanı sıra kaliteli kumaş yapısına sahip olan Karaca Home Basic Çift Kişilik Nevresim Takımı, yaşam alanınızın konforunu artırır. Pamuk dokusu, yılın her mevsimi serin kalmanıza ve iyi bir uyku çekmenize yardımcı olur. Kumaş nemi emeceği için, vücut sıcaklığınız uyku için ideal seviyede kalır. Hafif ve gevşek dokuması sayesinde rahatlığı hissedeceğiniz bir nevresim takımıyla huzurlu bir bir uykuya var mısınız?

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4. Duş sonrası pamuk gibi olacaksınız: Mürdüm Home Eda 8 Parça Nakışlı Bornoz Seti

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Pamuklara sarınmak sarmalanmak isterseniz Mürdüm Home Eda 8 Parça Nakışlı Bornoz Seti tam olarak sizi göre bir seçenek olabilir. En iyi yumuşak pamuk kullanılarak dokunan bornoz seti; iki adet baş havlusu, su emici özelliği olan sabunları ile birlikte hem duşta hem duş sonrasında rahatça gevşeyebileceğiniz bir deneyim sunar. Yalnızca duş değil, sauna sonrasında da kullanabileceğiniz ürün ile otel keyfini evinizde yaşayacaksınız.

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5. Her yer daha parlak ve daha ferah: Dekorluna Honos Füme Modern Sarkıt Led Avize

Mini buzdolabından kahve makinesine! İşte otel konforunda bir yaşam alanı için birbirinden güzel ürünler

Göz alıcı ama göz yormayan tasarımıyla Dekorluna Honos Füme Modern Sarkıt Led Avize yaşam alanınızı aydınlatırken ayarlanabilir yüksekliği sayesinde ortamı ne kadar aydınlık olacağını da size bırakıyor. Klasik lambaların aksine şık tasarımıyla hem gözünüze hitap ediyor hem ortamı aydınlatırken kullandığı uzun ömürlü enerji ile bir iyi bir performans sağlıyor. Rahatlatıcı bir aydınlık istiyorsanız ürüne hemen göz atabilirsiniz.

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6. Az yer kaplıyor, çok iş görüyor: InterGO-Orta Sehpa Oval Ahşap Ayaklı İki Katlı Gazetelikli

Mini buzdolabından kahve makinesine! İşte otel konforunda bir yaşam alanı için birbirinden güzel ürünler

Çayınızı ya da kahvenizi aldınız, kitap okuyacak veya sevdiğiniz derginin yeni sayısını inceleyeceksiniz. Bu esnada eşyalarınızı şık tasarımı ve kaliteli malzemesiyle dikkat çeken bir sehpaya koymak ister misiniz? InterGO-Orta Sehpa Oval Ahşap Ayaklı İki Katlı Gazetelikli, şık ve sade görünümüyle oturma alanınızla bütünleşir. Bulunduğu ortama modern bir otel havası katar. Birinci sınıf kalitede yonga levha kullanılarak üretilen sehpa, dayanıklılık açısından da iyi bir alternatif sunuyor.

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7. Daha fazla saklama alanı edinin: Variant Milan Konsol

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İster TV sehpası olarak kullanın ister dekoratif bir ünite; Variant Milan Konsol, sağladığı saklama alanı ve göze hoş gelen tasarımıyla oturma alanınızın havasını değiştirip güzelleştirir. Ceviz renge sahip konsol, dayanıklılık açısından da göz doldurur. İçinde dilediğiniz eşyayı güvenle saklayabilirsiniz. Dağınıklıktan kurtulma ve eşyalarınızı maksimum verimlilikte saklayabileceğiniz çok geniş bir alan sunan konsol, TV ünitesi olarak da çok şık bir görüntü sunar.

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8. Mükemmel çay keyfi için: Arzum AR3080-O Çay Sefası 1.8 L Mavi Çay Makinesi

Mini buzdolabından kahve makinesine! İşte otel konforunda bir yaşam alanı için birbirinden güzel ürünler

Çay sefası artık daha lezzetli ve kolay! Arzum AR3080-O Çay Sefası 1.8L Mavi Çay Makinesi, paslanmaz çelik su ısıtıcısı ile daha uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Ürün, sadece su ısıtıcı olarak da kullanım imkânı veriyor. Geniş demliği ile bir seferde daha çok çay tüketimini mümkün kılar. Kaliteli, sağlam tasarımı ile hep istediğiniz konforu sağlar. Otel odalarındaki pratik ürünlerden olan çay makinesi ile rahatlığın tadını çıkarın!

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9. Odanıza estetik bir dokunuş: GüncelÇarşı Kıskaçlı Sıkıştırmalı Mandal Lamba

Mini buzdolabından kahve makinesine! İşte otel konforunda bir yaşam alanı için birbirinden güzel ürünler

Odanızda farklı, estetik görünüme sahip bir lambanız olsa hiç fena olmazdı değil mi? Güncelçarşı Sıkıştırmalı Mandal Lamba 360 derece ayarlanabilir, günün çeşitli saatlerine ve göz hassasiyetinize göre farklı renk seçenekleri sunar. Led ışık göz sağlığınızı korur. Sadece panele dokunarak ışığı açıp kapayabilir veya derecesini ayarlayabilirsiniz. Ürünü isterseniz mobilya kenarına isterseniz komodinin üstüne sabitleyerek portatif olarak her yerde kullanabilirsiniz.

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10. Şık ve kullanışlı: Flamingueo Küçük Buzdolabı

Mini buzdolabından kahve makinesine! İşte otel konforunda bir yaşam alanı için birbirinden güzel ürünler

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Son derece kullanışlı, pratik olan ve günlük konforunuzu artıracak Flamingueo Küçük Buzdolabı, gıdalarınızı ve kozmetik ürünlerinizi kolayca saklayabilmeniz için çok iyi bir alternatif sunuyor. Boyutu sayesinde ürünü istediğiniz yere götürebilir, soğutma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Evin farklı odalarına veya banyonuza yerleştirebilirsiniz. Son derece sessiz çalışan ürün, günlük kullanımda karşıladığı ihtiyaçlarla konforunuzu artırır.

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