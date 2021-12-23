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Minik bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ebeveynlerin hazırlık aşamasında alması gerekenler

22.12.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebeğinizi kollarınıza alacağınız vakit, hayatınızdaki en özel ve heyecanlı anlardan biri. Peki, siz bu unutulmaz ana hazır mısınız? "Daha birkaç eksiğim var." diyorsanız endişelenmeyin. Bebeğinizi kucağınıza almadan önce edinmeniz gereken en kaliteli ürünleri sizler için listeledik.

Minik bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ebeveynlerin hazırlık aşamasında alması gerekenler

Biberonlar, bebek bezleri ve pusetler... Bebeğiniz dünyaya gelmeden önce yapmanız gereken birçok hazırlık, özenle almanız gereken birçok ürün var. Neyse ki çok şanslısınız. Çünkü hazırlık aşamasında mutlaka edinmeniz gereken ürünleri sizler için araştırdık. Siz de ihtiyacınız olan ürünleri tek tıkla satın almak için listemiz göz atabilirsiniz.

1. Huzurlu bir uyku sunan Maxi-Cosi Beşik

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Sizin için ilk önerimiz olan Maxi-Cosi Beşik, yüksek kaliteli şiltesi ile bebeğinizin omurgasına destek oluyor. Yan kısmında bulunan fileli alan, bebeğinizi rahatça görmenize olanak veriyor. Katlanabilen tasarımı sayesinde kolayca taşıma imkanı veren ürün, kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamıyor. Beşiğin alt kısmındaki kısım; emzik, bebek bezi ve kıyafetleri koymanız için gereken alanı sağlıyor. Ergonomik tasarımıyla beğeni kazanan ürün, bebeğinizin rahatça uykuya dalmasına ve keyifli bir uyku çekmesine olanak sunuyor.

Konforlu bir kullanım sunan Maxi-Cosi Beşik hakkında bilgi almak için sizi böyle alalım.

2. Bebeğinizin ağzından düşürmeyeceği Philips Avent Emzik

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Bebek sahibi olacak ailelerin doğum öncesi tamamlaması gereken ihtiyaçlar listesinde sırada Philips Avent Emzik var. Ürün, geniş delikleri sayesinde bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlarken salya oluşumunu engelliyor. Bu sayede oluşabilecek tahriş ve kızarıklığın önüne geçiyor. 0-6 aylık bebeklerin kullanımına uygun olan emzik, karanlıkta parlayan tasarımı ile düştüğünde onu kolayca bulmanıza olanak sunuyor. Anne göğsüne benzer yapısı sayesinde bebeğin hemen kabul ettiği ürünün içeriğinde zararlı materyaller bulunmuyor. Ürünün bulaşık makinesinde yıkanması önerilmiyor.

Rahat bir kullanım sunan Philips Avent Emzik'i satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Bebeğinizin favorisi olacak: Tommee Tippee Biberon

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Sıradaki tavsiyemiz olan Tommee Tippee Biberon, doğumdan itibaren kullanım fırsatı veriyor. Ergonomik tasarımı sayesinde tutması kolay olan ürün, rahatça kullanılabiliyor. Yavaş akışı sayesinde bebeğin sütü kolayca içmesine yardımcı oluyor. Anne göğsü gibi esneyen ve cilde yakın bir his veren emzik ucu, bebeğin biberonu hemen kabul etmesini ve yadırgamamasını sağlıyor. Antikolik valfi, bebeğinizin fazla hava yutmasını önleyerek daha az gaz oluşmasına destek veriyor. Ürün, eğlenceli tasarımı ile miniklerin ilgisini çekiyor.

Tommee Tippee Biberon'u sepete eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Kaliteli bir uyku için Prima Bebek Bezi

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Eğlenceli bir dış tasarıma sahip olan Prima Bebek Bezi, bebeğinizin beline tam olarak oturmasını sağlayan yan bantları sayesinde rahatsız olmasını engelliyor. Kaliteli iç katmanı sıvıyı anında emerek kuruluk sağlıyor. Sızdırmaz bariyeri ise bacak bölgesinde oluşabilecek sızıntıları engelliyor. pH dengesi, pişik oluşmasına mani oluyor ve tenin yumuşak kalmasını sağlıyor. Gece boyu tam koruma sağlayan bebek bezi, bebeğinizin kaliteli bir uyku çekmesine yardımcı oluyor. Ürün; elemental klor, paraben ve lateks içermiyor.

Huzurlu bir uyku sunan Prima Bebek Bezi'ni sipariş etmek için buraya tıklayın.

5. Hassaslaşan göğüs uçları için Lansinoh Göğüs Ucu Kremi

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Yeni doğacak bebeğinizi ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslemeniz gerekir. Bu süreçte göğüs uçlarında tahriş ve yaraların oluşması ise kaçınılmaz. Emzirme esnasında hassaslaşan meme uçlarını yumuşatan Lansinoh Göğüs Ucu Kremi, aynı zamanda koruma sağlar. %100 saf lanolinden üretilen krem; kokusuz, tatsız ve renksiz olduğu için bebeğiniz sizin kokunuzu ve sütün tadını rahatlıkla alır. Koruyucu madde içermeyen kremin emzirmeden önce silinmesi gerekmez. Hipoalerjenik ürün, sizin ve bebeğinizin sağlığına zarar verecek materyaller içermez. Emzirme sonrasında göğüs uçlarında hassasiyeti azaltan ürün, rahat bir emzirme süreci yaşamanıza olanak verir.

Tam koruma sağlayan Lansinoh Göğüs Ucu Kremi'ni satın almak için sizi böyle alalım.

6. Tahriş derdine son veren Bübchen Pişik Kremi

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Bitkisel içeriklerden üretilen Bübchen Pişik Kremi, bebeğinizin cildini korumanıza yardımcı oluyor. Nötr pH değeri, en hassas ciltlerde bile rahatlıkla kullanım sunuyor. İçeriğindeki E vitamini, bebeğinizin pişik ve tahriş olmasını önlerken D ve A vitamini teninin hızlı şekilde yenilenmesine yardımcı oluyor. Bu sayede bebeğinizin rahatsız olmasını engelliyor ve mutlu bir şekilde zaman geçirmesine destek veriyor. Ayrıca antiseptik olan ürün, sedef ve egzama gibi cilt bozukluklarının tedavi sürecine de destek veriyor. Doğal papatya içeriği, nem dengesini sağlarken hoş bir koku sunuyor. Ürünün kuru alana uygulanması tavsiye ediliyor.

Bübchen Pişik Kremi hakkında bilgi almak ve ürünü sepetinize eklemek için buraya tıklayın.

7. Hem temizleyen hem koruyan Deep Fresh Islak Mendil

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Doğal probiyotikten elde edilen peptitler içeren Deep Fresh Islak Mendil, bebeğinizin cildini rahatça temizlemenizi sağlıyor. %99 doğal madde ve saf sudan oluşan ürün, bebeğinizin tenine ipeksi bir dokunuş yapıyor. Kirleri derinlemesine temizleyen ıslak mendil, antibakteriyel etkisi sayesinde bakteri oluşumunu engelliyor. Ürün; boya, alerjen, koruyucu, alkol, paraben ve phtalate içermiyor. Dermatolojik olarak test edilen ıslak mendil, bebeğinizin cildinin tahriş olmasını engelliyor. %100 geri dönüşümlü kumaştan üretilen ıslak mendil, doğaya destek oluyor.

Siz de Deep Fresh Islak Mendil'i detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Bebeğinizin rahatlığını düşünen Jimmybaby Puset

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Jimmybaby Puset, çıkarılabilen tentesi sayesinde dört mevsim kullanım imkanı sağlıyor. 4 kademeli tutma kolu, isteğe bağlı olarak açılıp kapanıyor. Sallanabilen ürün, bebeğinizin kolayca uykuya dalmasına yardımcı oluyor. Bebeğinizi dış etmenlere karşı koruyan pusetin lüks pedi, bebeğiniz için gereken sıcak ortamı oluşturuyor ve konforlu bir alana kavuşmasına olanak sunuyor. Puset, araç sabitleme özelliği sayesinde otomobil içinde de rahat bir kullanım fırsatı veriyor. Dolgun iç minderi, bebeğiniz için konforlu bir alan yaratıyor.

Yenidoğan bebekler için ideal bir eğime sahip olan Jimmybaby Puset'i sipariş etmek için sizi böyle alalım.

9. Hoş dokusu ile Ciccim Zıbın Takımı

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Sıradaki önerimiz olan Ciccim Zıbın Takımı, şık görünümü ile dikkat çeliyor. Bebekler için %100 pamuktan üretilen takım, yumuşak dokusu ile bebeğinizin cildinde hoş bir his bırakıyor. Cilde zarar vermeyen takım, bebeğiniz için konforlu bir kullanım sunuyor. Nefes aldıran yapısı sayesinde bebeğinizin teninin kuru kalmasını sağlıyor. Teri emen dokusu, ciltte tahriş ve kızarıklık oluşmasını engelliyor. Zıbın takımı, antialerjik özelliği sayesinde bebeğinizi rahatsız etmiyor. Takımın içerisinde zıbın, battaniye, yelek, patikli pantolon, önlük, şapka, eldiven, çorap ve badi yer alıyor. Ürünün 30 derecede yıkanması tavsiye ediliyor.

Ciccim Zıbın Takımı'nı satın almak için buraya tıklayın.

10. Kaliteli ve sağlam tasarımı ile Kanz F-go Kabin Bebek Arabası

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Sizin için seçtiğimiz son öneri olan Kanz F-go Kabin Bebek Arabası, fonksiyonel tasarımı ile işinizi kolaylaştırıyor. Sırt dayanağı istediğiniz seviyede ayarlanabiliyor. Açılabilen ön barı, bebeğinizin rahatça uzanması için gereken alanı oluşturuyor. Bebek arabasının tentesi; bebeğinizi kış aylarında soğuk ve rüzgardan, yaz aylarında ise güneşten koruyor. Katlanabilen bebek arabası, kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamıyor. Alt kısmındaki sepet, eşyaları taşımanız için gereken alanı sağlıyor. Ürünün kumaşında fitalat ve azo boyar madde bulunmuyor. Bebek arabası temizlenirken çamaşır suyu kullanmanız önerilmiyor.

Kanz F-go Kabin Bebek Arabası hakkında bilgi edinmek ve ürünü sepete eklemek için buraya tıklayın.

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