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Minik Derin'den yürekleri ısıtan gülüş... AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı, depremin izlerini silmeye çalışıyor! Annesi ise enkazda bulunamayan oğlunu arıyor

17.02.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antakya'da ikamet eden Yıldız ailesinin minik üyesi 5 yaşındaki Derin, Hatay'da AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Adana'da tedavi gördüğü hastanede depremin izlerini silmeye çalışan Derin, hastane odasında gülüşleri ile yürekleri ısıttı. Derin'in annesi ise enkazda bulunamayan 8 yaşındaki oğlu Çağlar Yıldız'a ulaşmaya çalışıyor.

Minik Derin'den yürekleri ısıtan gülüş... AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı, depremin izlerini silmeye çalışıyor! Annesi ise enkazda bulunamayan oğlunu arıyor

Antakya'da Sevgi Parkı'nın olduğu bölgede ikamet eden Yıldız ailesi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılınca aile bireyleri birbirini kaybetti. Depremde, baba ve büyük oğlu kurtulmayı başarırken, 8 yaşındaki Çağlar Yıldız ile 5 yaşındaki Derin Yıldız kayboldu. Derin, depremden 4 gün sonra AFAD ekipleri tarafından enkazda bulundu ve Adana'ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

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DEPREMİN YARALARINI SARMAYA ÇALIŞAN DERİN ŞEKER VE LOLİPOP YEMEK İSTİYOR

Derin, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nde annesi ile birlikte depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Derin, hastane odasında gülüşleri ile yürekleri ısıttı. Kendisini ziyaret eden gazetecilerle balon oynayan 5 yaşındaki Derin, hastaneden çıkınca şeker ve lolipop yemek istediğini, en çok barbie bebek sevdiğini söyledi.

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KARDEŞİ ENKAZDA BULUNAMADI

Derin'in annesi, kızının sağlığına kavuşmasını beklerken enkazda bulunamayan oğlu 8 yaşındaki Çağlar Yıldız'a ulaşmaya çalıştığını kaydederek, “Depremde ben yanlarında değildim. Babaları ve büyük oğlum kurtuluyor. Derin'i depremin 4. günü buluyoruz. Enkaz yeri kazıldı. Enkazda bulunmadı. Hastanelerde bulamadım. İnşallah sağ salim buluruz. Derin'i AFAD ekibi buldu. Halası ile birlikte AFAD ekipleri buldu. Burada doktorlarımız, hemşirelerimiz çok güzel ilgilendi. Oğlumun adı Çağdaş Yıldız, adını söyleyebilen bir çocuk. Büyük çocuğum da babası ile birlikte hastanede şu an. İnşallah en kısa zamanda oğlumu bulurum” dedi.

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Minik Derin depremin izlerini hastane odasında balon ve oyuncaklarla eğlenerek silmeye çalışırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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