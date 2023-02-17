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Asıl endişeyi şimdi yaşıyorlar! Depremden sonra ev sahiplerinden aldıkları telefonla yıkıldılar: "Bugün o gün değil, bugün can pazarı"

17.02.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahipleriyle kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar on binlerce can kaybı ve binlerce binanın yıkımına yol açan depremin yaralarının sarıldığı süreçte dahi durmak bilmedi. Adıyaman'da yaşayan Zeliha-Habib Vural çiftini iddiaya göre ev sahipleri apar topar evden çıkarmak istedi. "Çok ayıp ama. Bugün o gün değil ki; bugün can pazarı. Bir daha sanki deprem başımızı yıktı" diye konuşan Zeliha Vural şaşkınlığını dile getirirken konuşmakta güçlük çeken Habib Vural, "Mal derdine düşmüş adam" dedi.

Asıl endişeyi şimdi yaşıyorlar! Depremden sonra ev sahiplerinden aldıkları telefonla yıkıldılar: "Bugün o gün değil, bugün can pazarı"

Depremden sonra korku ve paniğe kapılıp çadırda yaşamaya başladılar, ev sahiplerinden aldıkları telefonla dünyalarını deprem değil, ev sahibi başlarına yıktı. Ne gidecek ne de eşyalarını götürecek yeri olan Zeliha-Habib Vural çifti sokakta kalmanın endişesi içinde kendilerini evden çıkarmak isteyen ev sahiplerinin talebi karşısında ne yapacaklarını bilemez duruma geldi. Ev sahibinin savunması da dikkat çekti.

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EV SAHİBİ-KİRACI TARTIŞMALARI DEPREMDE DE SON BULMADI

9 saat arayla yaşanan iki yıkıcı depremin en çok etkilediği illerden biri de Adıyaman oldu. Kentte depremin yaraları sarılmaya ve enkaz çalışmaları yürütülmeye devam ediyor. Bu süreçte dahi ev sahibi-kiracı kavgaları son bulmadı.

EVLERİNİ TERK EDİP ÇADIRDA YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Habib-Zeliha Vural çiftinin 4 kişilik ailesi bir binanın ikinci katında kiracı olarak yaşıyorlardı. Show Haber'in haberine göre pek çok insan gibi korku ve panik içinde, çadırda yaşayan çift, dün sabah ev sahiplerinden aldıkları telefonla ikinci yıkımı yaşadı. Çift, ev sahiplerinin onları apar topar evden çıkartmak istediğini öne sürdü.

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"BİZE SALDIRIP KÜFRETTİLER"

"Ailecek gelip bize saldırdılar, küfrettiler" diye konuşan Zeliha Vural ev sahibinin evden çıkartma isteğini tepkiyle karşıladı. Ev sahibinin kızının kendisine "Nereye giderlerse gitsinler" dediğini öne süren Vural, "Çok ayıp ama. Bugün o gün değil ki; bugün can pazarı. Biz şaşırdık vallahi. Bir daha sanki deprem başımızı yıktı" diye konuştu.

"MAL DERDİNE DÜŞMÜŞ ADAM"

Konuşmakta güçlük çeken Habib Vural ise "'Eşyalarınızı çıkarın, boşaltıp nereye giderseniz gidin' diyor. Mal derdine düşmüş adam" dedi.

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EV SAHİBİ: BENİM ÇADIRIM DA YOK, BANA ÇADIR BULUN O ZAMAN

Ev sahibi ise Show Haber'e yaptığı açıklamada kendisinin de depremzede olduğunu belirterek "Üç aile dışarıdayız. Benim çadırım da yok. Mümkünse bana çadır bulun o zaman. Benim köyüm de yok" diye konuştu.

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deprem Kiracı ev sahibi

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