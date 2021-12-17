Minimalist dekorasyon stillerini sevenlerin mutlaka göz atması gereken, harika ürünler

Minimalizm, temel haliyle her şeyi en basite indirgemeye yönelik bir akım olarak tanımlanıyor. Tasarıma yansıyan minimalizm ise basit ve düzenli bir alan oluşturmak için yalın ana hatlar kullanmaktan oluşuyor. Minimalist iç tasarımda ön plana çıkan elementler ise sadelik, temiz çizgiler ve vurgu için kullanılan tek bir renk paleti oluyor. Bol miktarda ışık ve işlevsel mobilyaları birleştiren tasarım, bir avuç temel öğenin şekil, renk ve dokusuna odaklanıyor. Eğer siz de minimalist bir iç tasarım istiyorsanız doğru yerdesiniz. Mutlaka göz atmanız gereken ürünleri sizler için listeledik. Gelin, birlikte inceleyelim.

1. Az eşya çok alan için Dolap İçi Düzenleyici

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Minimalist tasarımın özüne bakıldığında kullandığınız alanlarda gereksiz eşyalardan kurtulmanız gerekiyor. Ancak bir anda evde bulunan eşyalardan kurtulmak kolay olmuyor. İşe yarayan ama küçük küçük dağınıklık yaratan eşyaları da atamadığımız için öncelikle onları görünen yerlerden kaldırmak ve genel görünümü sadeleştirmek gerekiyor. Kaliteli görüntünün de ön planda olduğu minimalist tasarımlar için kumaş organizatör kutular kurtarıcı oluyor. Dolap içi düzenleyiciler hem yerden tasarruf sağlıyor hem kullanıldığı alana sadelik ve düzen katıyor.

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2. Yalın elementlerle yakalanan şıklık için Doitoll Vazo

Temel unsurlara odaklanan minimalist tasarım, aşırı süslemeden kaçınan bir tarz sergiliyor. Gerek duyulmayan her şeyin ortadan kaldırılması görüşünü savunan minimalizm, tasarımsal bakış açısıyla birleştiğinde estetik bir görünüm yaratmak için vazo gibi ürünleri kombinlerine dahil ediyor. Bu ürünleri seçerken de akımın ilkelerinden faydalanıyor ve kullandığı ürünlerde ayrıntılardan karmaşadan kaçıyor. Yani minimalist tasarım, gri gibi temiz ve ferah bir görüntü veren renkte dekor ürünlerini kabul ediyor.

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3. Duvarda sanatın gücü: Üçgen Desen Tablo

Minimalist akıma uygun seçimler yaparken karmaşık desenleri hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. İşlemeli kumaşlar, ahşap üzerine yapılan oymalar ve kullanılan diğer desenler minimalist iç tasarımın dünyasına ters düşüyor. Ancak evinizde desenlere yer vermekte kararlıysanız tercihinizi geometrik detayları barındıran aksesuarlardan yana yapmanız doğru oluyor. Örneğin üçgen desenli bir tablo, evinizi hem şık ve sade hem kaliteli göstermeye yardım ediyor. Üçgen desenli tablonuzu yine geometrik desenli diğer aksesuarlarla kombinlediğinizde istediğiniz minimal görüntü elde ediliyor.

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4. Tek renk tek odak: Yastık Kılıfı Seti

Renk kullanımı, tasarımın temel noktalarından biri olarak ele alınıyor. Tasarımcıların çoğu, renkli görüntüleri iç tasarımlarında fazla tercih etmiyor. Minimalizmin savunduğu nokta da tam olarak bu oluyor. Minimalist tasarım yapmak isteyenlerin, aynı rengin farklı tonlarıyla uyum yakalaması gerekiyor. Örneğin krem rengi bir kanepenin üzerine bej veya beyaz gibi kreme yakın tonlarda yastıklar tercih ediliyor. Renk seçiminde doğada bulunan tonların ön planda tutulduğu akıma uygun bir aksesuar istiyorsanız çoklu yastık kılıfı setlerini tercih etmeniz gerekiyor.

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5. Modern ve minimal yemek odası: Ay Masa Takımı

Yumuşak ve birbirine yakın tonlarda renklerin tercih edildiği minimal yaklaşımda eşyanın az olmasının, etkiyi çoğaltacağına inanılıyor. Diğer alanlarda olduğu gibi yemek odası tasarımlarında da hem doğal renk tonları hem fazla yer kaplamayan eşyalar tercih ediliyor. Ağır ve gösterişli masalardan, kırmızılı altınlı renk detaylarından ve devasa sandalyelerden uzaklaşan akım, ince tasarıma sahip masa takımlarını seçiyor. Ay Masa Takımı, zarif yapısı, doğadan gelen natürel renkleri, metalle harmanlanan minimalistik duruşuyla akıma uygun bir yemek odası olarak karşımıza çıkıyor.

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6. Japonların geleneksel yatak odalarından ilham alan Wiskonsin Karyola

Japonya'dan yayılan bir akım olan minimalizm, yatak odası tasarımlarında da kendini gösteriyor. Geleneksel yatak odaları incelendiğinde tasarımda sadece bir yatak ve bir dolap bulunuyor. Minimalist dekorasyona uygun yatak seçimi yapılırken de şatafatlı büyük başlık tasarımlarından ve yüksek yataklardan kaçınmak gerekiyor. Daha yere yakın ve ahşap tonlar yatak odalarınız için ilk seçenekler arasında yer alıyor. Bu noktada da karyolalar hayat kurtarıcı oluyor. Wiskonsin Karyola hem yere yakınlığı ve minimal görüntüsüyle hem yatak odanıza katacağı modern havayla ön plana çıkıyor.

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7. Mutfakta minimal düzen için Erzak Dolabı

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Mutfakta düzeni ve ferah bir görüntüyü sağlamak diğer alanlara göre daha zor olabiliyor. Meyveler, sebzeler, bakliyatlar, mutfak araç-gereçleri derken dağınık bir görüntü oluşuyor. Bu karmaşanın önüne geçebilmek için erzak dolapları imdada yetişiyor. Mutfağınızda bulunan ıvır zıvırları toplarken ihtiyacınız olan her şeyin de bir arada olmasını sağlıyor. Mutfağınızın genel havasına göre mermer, seramik, çelik gibi malzemelerle kombinlenen doğal ve hafif ahşaplar, sıcaklık katması için mutfağa yerleştirilebiliyor.

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8. Sadeliğin çekiciliği: Krem Yumuşak Halı

Minimalist dekorasyon yaparken en önemli seçimlerden biri de halı oluyor. Diğer tercihlerde olduğu gibi halıda da gösterişten ve desenlerden kaçmak gerekiyor. Yani kullanılabilecek en önemli ipucu, açık renklere yönelmek ve kaos yaratan desenlerden uzak durmak olarak biliniyor. Mobilya, koltuk ve dekoratif ürünlerinizin karakteristik özelliklerini kaybetmemesi için halı seçiminde krem veya gri gibi açık ve yumuşak renkleri tercih etmek gerekiyor. Krem renge sahip, şık kürk görüntüsü sunan, uzun ömürlü ve diğer eşyaları ön plana çıkaran halılar, kurtarıcı olabiliyor.

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9. Minimalist oturma alanı: Gucci Mini Köşe Takımı

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Oturma alanlarını minimalist dekorasyonla tasarlamak isteyenlerin küçük boyutlu koltuk takımlarını seçmesi gerekiyor. Minimalist tasarım anlayışında çok yüksek ayaklı, desenli, gösterişli kol ve minderlere sahip koltuklar tercih edilmiyor. Bunun yerine küçük, açılabilen, yere yakın ve daha kibar görünümlü koltuk takımları kullanılıyor. Gucci Mini Köşe Takımı hem boyutu hem tasarımsal özellikleriyle minimalist stil için uygun görünüyor. Ürün, lacivert rengi ve bej tonlarıyla harmanlanan minderleriyle minimal bir yaklaşım sunuyor.

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10. Dekoratif vurgular için bitkileri kullanabilirsiniz



Her ne kadar minimalist dekorasyonlarda eşyalardan kurtulmaya çalışılsa da, bütün dekoratif aksesuarları bir kenara atmak gerekmiyor. Eğer aksesuarlar aşırıya kaçmadan ve evin genel dekorasyonuna vurgu yapacak şekilde kullanılırsa minimal ve şık bir görüntü elde ediliyor. Bu vurguyu yapmanın en temel yöntemlerinden biri de bitki kullanımı oluyor. Küçük ağaçlar ve saksıda bitkiler eve hem taze hem modern bir hava katılıyor.

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