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Mısır'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

15.03.2021 08:39 | Son Güncelleme:
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Mısır'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Ankara'nın adımlarının Mısır'ın prensip ve hedefleri ile uyumlu olması gerektiğini söyledi.

Shoukry, Kahire ve Ankara arasında yıllar süren gerilim sonrasında temas kurulduğunu doğrularken iki ülke arasındaki diyalogun sınırlı olduğu sinyalini verdi.

Mısır'da ülkenin seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin 2013 yılında ülkede yaşanan protestoların ardından ordu tarafından devrilmesinden beri iki ülke arasındaki ilişkiler fiilen durdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada diplomatik temasın tekrar kurulduğunu söylemişti.

Shoukry, "Diplomatik ilişkilerin dışında bir iletişim yok. Türkiye'nin adımları Mısır'ın prensip ve hedefleri ile uyumlu olursa iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için zemin hazırlanmış olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cuma günü Mısır ile temaslar hakkında , "Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor... En üst düzeyde değil de bunun bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki
Mısır'la olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim" demişti.


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