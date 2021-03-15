Mısır'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Shoukry, Kahire ve Ankara arasında yıllar süren gerilim sonrasında temas kurulduğunu doğrularken iki ülke arasındaki diyalogun sınırlı olduğu sinyalini verdi.

Mısır'da ülkenin seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin 2013 yılında ülkede yaşanan protestoların ardından ordu tarafından devrilmesinden beri iki ülke arasındaki ilişkiler fiilen durdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada diplomatik temasın tekrar kurulduğunu söylemişti.

Shoukry, "Diplomatik ilişkilerin dışında bir iletişim yok. Türkiye'nin adımları Mısır'ın prensip ve hedefleri ile uyumlu olursa iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için zemin hazırlanmış olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cuma günü Mısır ile temaslar hakkında , "Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor... En üst düzeyde değil de bunun bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki

Mısır'la olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim" demişti.



