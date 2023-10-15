Mısır ile ABD'den Gazze diplomasisi! Blinken ve es-Sisi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Hamas çatışmalarının yoğunlaşmasının ardından başladığı Orta Doğu turu kapsamında Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Görüşmede, Mısır ve ABD arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi, bölgedeki durum ve İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar ele alındı.

BLINKEN YARIN İSRAİL'İ ZİYARET EDECEK

İsrail ile başladığı Orta Doğu turu çerçevesinde Ürdün, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan ve BAE’yi ziyaret eden Blinken’ın yarın yeniden İsrail’i ziyaret etmesi bekleniyor.

