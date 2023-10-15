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  4. Mısır ile ABD'den Gazze diplomasisi! Blinken ve es-Sisi görüştü

Mısır ile ABD'den Gazze diplomasisi! Blinken ve es-Sisi görüştü

15.10.2023 18:58 | Son Güncelleme:
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya geldi. Görüşmede, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar ile stratejik ortaklığın geliştirilmesi konuları ele alındı.

Mısır ile ABD'den Gazze diplomasisi! Blinken ve es-Sisi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Hamas çatışmalarının yoğunlaşmasının ardından başladığı Orta Doğu turu kapsamında Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Görüşmede, Mısır ve ABD arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi, bölgedeki durum ve İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar ele alındı.

BLINKEN YARIN İSRAİL'İ ZİYARET EDECEK

İsrail ile başladığı Orta Doğu turu çerçevesinde Ürdün, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan ve BAE’yi ziyaret eden Blinken’ın yarın yeniden İsrail’i ziyaret etmesi bekleniyor.

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İsrail Antony Blinken Mısır Hamas abd

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