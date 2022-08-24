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Moda uzmanı paylaştı: Daha kaliteli bir görünüm için ihtiyacınız olanlar

24.08.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giydiğimiz kıyafetler tüm görünüşü oldukça değiştirebiliyor. Ruh halimizi bile yansıtan kıyafetlere her zaman özenmek gerekiyor. Özenli kıyafet denilince akla pahalı kıyafetler geliyor olabilir ama bu yanlış bilgiler arasında bulunuyor. Moda uzmanı bir YouTube kullanıcısı uygun fiyata aldığınız kıyafetlerle de kaliteli görünmenin mümkün olduğunu paylaştı.

Moda uzmanı paylaştı: Daha kaliteli bir görünüm için ihtiyacınız olanlar

Bazen alınan kıyafetlere ne kadar para verilirse verilsin istenilen görüntü alınamıyor. Çünkü önemli olan kıyafete verdiğiniz para değil önemli olan aldığınız parçanın uygun kombinlenebilir olması. Kendini moda uzmanı olarak tanıtan bir YouTube kullanıcısı Nicole Fay, üç temel kıyafet ile nasıl kaliteli görünebileceğinizi paylaştı.

Uygun bir blazer tüm kombininizi değiştirebilir

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Uyumlu aksesuarlar kullanarak görünümünüzü daha kaliteli hale getirin

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Kıyafetinize yakışacak çanta modelini bulun

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Nicole Fay, kaliteli görünen bir blazer, üste tam oturan jean ve beyaz tişört ile yaptığı kombinde ucuza alınan ürünler ile de kaliteli ve bakımlı olunabileceğini paylaştı. Yaptığı kombini uygun aksesuarlar, çanta ve ayakkabıyla tamamlayan Nicole, altın görünen aksesuarların kombininizle bütünlük sağlayacağını gösterdi. Videoyu izleyen bir sosyal medya kullanıcısı "İyi oturan bir sutyen, hoş, canlı bir tam boy beyaz tişört, tam oturan bir blazer, hoş bir deri kemer ve basit ama şık görünen mücevherler kullanın" diye önerilerde bulundu.

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