Moda uzmanı paylaştı: Her zarif kadının dolabında bulunması gereken 4 elbise

Zahmetsiz bir şekilde şık görünmenin zor olduğu düşünülse de dolapta yer alan temel parçalar ile bu şıklığı elde etmek oldukça basit. Özellikle birçok kombin yapılabilen elbiseler ile oldukça zarif görünebilirsiniz. Yazlık elbiselerinizi kışın etek olarak da kullanabilirsiniz. Tiktok üzerinden paylaşım yapan moda uzmanı her kadının dolabında olması gereken elbiseleri paylaştı.

MAKSİ ELBİSE

İlk tercihiniz her mevsim giyebileceğiniz klasik bir maksi elbiseden yana olsun.

TikTok videosunda, "İpek maksi elbise, çok kadınsı" dedi. "Üstüne bir blazer atın ve anında zahmetsizce şık görüneceksiniz." Maksi elbiseyi hem iş hem de sosyal hayatınızda kolayca kombinleyebilirsiniz.

KALEM ELBİSE

Bir sonraki adım, çalışan kadınların giymesi için en doğru tercih olduğu söylenen kalem elbise. Videoda kalem elbiselerin farklı fotoğrafları gösteren uzman, "Kalem elbiseler ofis veya herhangi bir iş toplantısı için uygun" dedi. "Kalem elbiseler klas ve zamansız. Diz boyunun biraz altında olan boyları almanızı öneririm."

KABARIK KOLLU

Level Blue, kabarık kollu elbiselerin "üçgen vücut şekline sahip olanlar için" harika olduğunu söyledi. "Sadece şişkinlikte aşırıya kaçmayın" diye uyardı. "Öne çıkmak için elbisenin malzemesinin kalitesine odaklanmanızı şiddetle tavsiye ederim."

A KESİM

Level Blue, "A kesim elbise çoğu vücut tipi için gurur verici" dedi. A kesim elbiseler fazla kiloları en saklayan kesim olarak bilinir. Uygun aksesuarlar ve ayakkabı ile istediğiniz zarif görünüme kavuşabilirsiniz.

KAÇINILMASI GEREKEN PARÇALAR

Moda uzmanı önceden yaptığı videoda zarif bayanların aşırı şişme mont ve kapüşonlulardan, siyah deri ceketlerden, büyük eşarplardan, animasyon baskılı kıyafetlerden, suni deri tozluklardan ve kargo tarzı kullanışlı pantolonlardan kaçınması gerektiğini söylemişti.



