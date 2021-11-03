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Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

02.11.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balon kol, adeta bir joker gibi her kıyafete uyum sağlayan detaylardan biri. Bluz ve gömleklerin yanı sıra artık kabanlar, abiyeler ve kot ceketlerde de balon kolun büyüsünden yararlanılıyor. Biz de bu büyüye kendimizi kaptırdık ve balon kolun en çok yakıştığı kıyafetleri bir araya getirdik. Balon kol kıyafetlerle kombinlerinize hareket katmaya ne dersiniz?

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Balon kol kıyafetler, sokak stilinden ofis modasına her alanda kullanabileceğiniz kullanışlı parçaların başında geliyor. En sade kıyafetleri bile göz alıcı hale getiren, elbiselere ihtişam ve çekicilik katan balon kolun gücünden mutlaka yararlanmalısınız. Kombinlerinizde hoş bir hava estirecek en güzel balon kol kıyafetleri sıraladık. Gelin, dolabınızı biraz renklendirelim.

1. Sade abiyeler balon kolun sihirli gücüyle daha çekici bir hale geliyor

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Balon kol, son zamanlarda elbiselerle birlikte moda oldu. Bu kol modeli, kıyafetlere öyle bir hava katıyor ki en sade abiye bile onunla birlikte çarpıcı hale geliyor. Eğer giyimde sadelikten yanaysanız ama bir tarafınız “Birazcık hareket fena olmaz.” diyorsa önerdiğimiz abiyeye bayılacaksınız. Kırmızının en çekici tonlarından birini üzerinde taşıyan elbise, sade ve düz bir kumaşa sahip. Elbisede şıklık işini ise balon kol detayları üstleniyor. Elbiseye tek başına romantik ve feminen bir tarz katan balon kolların gücünü görüyorsunuz, değil mi?

Bu zarif elbiseyi üzerinizde görmek istiyorsanız buraya tıklayarak ürünü satın alabilirsiniz.

2. Estetik balon kolları, yumuşacık hırkalarla buluşturalım

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Kış mevsiminde hırka giymek gibisi yok. Tenimize sıcacık bir dokunuş yapan örgü hırkalar, zaten başlı başına zarif görünen parçalardan biri. Bu zarafete bir de balon kol eklesek nasıl olur? Happiness İst. Balon Kol Hırka'ya bakın, nasıl olduğuna kendiniz karar verin. Bizce çağla yeşili bu hırka, balon kolları ve duruşuyla kendine hayran bırakıyor. V yaka kesim ve büyük düğmeler de hırkaya ayrı bir hava katıyor. Salaş kesim hırkanın altına dar kesim bir jean giyerek kombininizi tamamlayabilirsiniz.

Buraya tıklayarak sizi bekleyen hırkaya ulaşabilirsiniz.

3. Dolabınıza balon kol şık bir bluz ekleyelim mi?

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Balon kolun en çok kullanıldığı kıyafetlerden biri de bluzlar. Bluzların ince kumaşlarıyla buluşan balon kollar, daha estetik bir görünüm kazanıyor. Önereceğimiz bu bluzda balon kol şıklığına bir de crop kesim ekleniyor. Trendyolmilla Balon Kol Crop Bluz, tek başına eşsiz bir stil yaratmakta başarılı. Bluzun üst kısmının dökümlü duruşu, balon kolların salaşlığına eşlik ediyor. Siyah düğme detaylarının yer aldığı alt kısımsa bedeninizi sararak belinizi daha ince gösteriyor. Gece ve gündüz fark etmeksizin günlük hayatınızda sizi daha şık gösterecek bu bluza mutlaka sahip olmalısınız.

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4. Şık gömleklerle balon kol modasını ofise taşıyabilirsiniz

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İşe giderken en zor şeylerden biri kıyafet seçmek. Konu ofis modasına gelince çok da fazla çeşit olmuyor. Bu konuda balon koldan yardım alabilirsiniz. Düz, klasik gömleklerden bıktıysanız balon kol gömleklerle ofis stilinize hareket katmanız mümkün. Üstelik balon kol, gömleklerle birleşince ortaya göz alıcı bir görünüm çıkıyor. Trendyolmilla Balon Kol Gömlek buna bir örnek. Mint yeşili rengiyle dikkat çeken gömlek sayesinde ofiste tarzınızla öne çıkabilirsiniz. Bu kombini tamamlamak için ne kadar sade bir şey seçerseniz seçin, bu gömlekle ışıldamamanıza imkan yok.

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5. Sweatshirtte balon kollar da eksik kalmamalı

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Kış aylarının gelmesiyle birlikte adeta her yer sweatshirtlerle kaplandı. Sweatshirtler, gerçekten kış mevsiminin vazgeçilmezi. Birçok kişi son zamanların trendine uyarak salaş sweatshirtleri tercih ediyor. Oversize ve salaşlık modayken bu kesime en çok yakışan balon kollar geri kalmamalı elbette. Oversize sweatshirtlere balon kolun nasıl yakıştığını Defacto Sweatshirt'te görebilirsiniz. Balon kollar, sweatshirtün kendine has havasını alıp arşa çıkarmış. Buraya tıklayarak bu tatlı sweatshirtü inceleyebilirsiniz.

Bu ürünü gördükten sonra tüm sweatshirtlerin balon kollu olması için imza toplamaya kalkabilirsiniz. Sakin olun, öyle bir şey yapmanıza gerek yok; daha birçok balon kollu sweatshirt var! Alternatif sweatshirtlere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Bu balon kol yazlık elbiseye aşık olmamak elde değil

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Yaz aylarının getirdiği en güzel şeyin cıvıl cıvıl elbiseler olduğunda hemfikir miyiz? Öyleyse sizi tüm detaylarıyla etrafa tatlılık yayan, görünce alıp sarılmak isteyeceğiniz bir elbiseyle tanıştıralım. Acyoung marka bu elbise; kesimiyle, fırfır detaylarıyla ve tabi ki balon kollarıyla bizi kendine aşık ediyor. Elbisenin önünde bulunan kuşakları ister arkadan bağlayarak kruvaze yaka elde edebilir ister önden fiyonk yaparak tatlı bir stil oluşturabilirsiniz. Bu kullanışlı elbiseyi davet ve kokteyllerde giyebileceğiniz gibi sokak stilinize de taşıyabilirsiniz.

Dolabınıza renk getirecek bu elbiseyi satın almak için buraya tıklayın.

7. Tunikler, balon kol detaylarıyla daha ilgi çekici

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Balon kol detayı, basic parçaları daha dikkat çekici hale getiriyor. Basic parçalarla sade ve şık görünmek isteyenler korkmasın, balon kollar sadeliği bozmadan şıklık yaratan detaylardan biri. Böyle sihirli bir güce sahip balon kollar, basic parçalardan biri olan örgü tunikle buluştu. Modkofoni Basic Triko Tunik, balon kollarıyla hoş bir hava estiriyor. Somon renkli standart beden tunik, sizi konforlu hissettirirken aynı zamanda size büyüleyici bir şıklık katacak. Bu dikkat çekici tuniği tayt veya skinny jeanlerle kombinleyebilirsiniz.

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8. Haydi, kot ceketlerde de klasiğin dışına çıkalım

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Balon kolun sihirli dokunuşu kot ceketleri de buldu. Bu ceketler, her yıl aynı tarzda kot ceket giymekten bıkanlara ilaç gibi gelecek. Happiness İst. Siyah Jean Ceket, balon kollarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Oversize ceketle harika bir uyum sağlayan geniş kol detayı ceketin tarzını bir adım öteye taşıyor, tabii ceketle birlikte sizin stilinizi de ileriye taşıyacağından şüphemiz yok. Bu ceketin sonbahar kombinlerinizin aranan parçası olacağına eminiz.

Onu görünce "Balon kollar meğerse kot ceketlerin kayıp yapboz parçasıymış!" dedirten bu ürünü incelemek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

9. Dokusuyla sizi, rengiyle içinizi ısıtan balon kol kazak

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Balon kol kazaklar, bu kış da moda olacak gibi görünüyor. Kış mevsimine yönelik kıyafetleriniz arasına farklı bir kazak eklemek istiyorsanız Trendyolmilla Kolu Pileli Kazağı önerebiliriz. Bu kazak, soğuk kış günlerine inat iç ısıtan turuncu rengiyle size kendini sevdirecek. Birçok kıyafetinize uyum sağlayacak olan kazağın balon kol detayı oldukça dikkat çekici. Şıklığının yanında sık örgü kumaşıyla sizi sıcak tutabilecek kullanışlı parçalardan biri. İster kot ister kumaş pantolonla giyebileceğiniz kazak, birçok yerde size eşlik edecek.

Kombinlerinize renk katabileceğiniz bu kazağı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Kış sezonunun favorisi: Balon kollu ceket

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Her kıyafete uyan nadir detaylardan olan balon kol, kışlık ceketlerde de kendini gösteriyor. Buna örnek olarak Dilvin Balon Kol Ceketi verebiliriz. Kalınlığı ve astarı sayesinde kış günlerinde soğuğa meydan okuyacağınız ceket, sizi sıcacık tutacak bir yapıya sahip. Balon kol detayının hoş bir hava kattığı ceket, geniş yaka ve şık düğmeleriyle de bu havayı sürdürüyor. Kumaş yapısı ve rengine bayılacağınız ceket, size kışı sevdirecek bir parça. Kışlık ceket arayışındaysanız buraya tıklayarak bu şık ceketi kışlık parçalarınızın arasına ekleyebilirsiniz.

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