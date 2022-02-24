Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere özel gündelik Mom Jean kombinleri

Yüksek beli, rahat kesimiyle özellikle günlük giyimde neredeyse her parçayla çok şık duran mom jean çeşitleri son yıllarda birçoğumuzun dolabının vazgeçilmezleri arasında yer almayı başardı. Hem kazak ve sweatshirtlerle hem tişört ve bodylerle rahatlıkla kombinlenen mom jeanler farklı stiller için geniş bir alan yaratıyor. Bu rahat ve hoş tarza gönül verenlere özel gündelik mom jean kombini önerilerini derledik. Dilerseniz gelin birlikte inceleyelim.

1. Fit kalıbıyla çok seveceğiniz bir mom jean modeli

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Hem çok rahat hissettiren hem havalı bir stil kazandıran mom jeanlere gönül verenlerdenseniz Koton markasının slim fit kesim, klasik mavi kot renkli jean modeline mutlaka göz atmalısınız. Yüksek beli, vücudu hafifçe saran kesimiyle spor-şık bir görünüme sahip olan mom jean modelini ister crop bluzlarla ister dar kesimli tişörtlerle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Altına zevkinize uygun bir bot veya spor ayakkabı ekleyerek günlük stilinizi tamamlayabilirsiniz. Bu tarzı okulda, arkadaşlarınızla buluşurken, hatta çok resmi olmayan iş ortamlarında bile tercih edebilirsiniz.

2. Modası hiç geçmeyen çizgili parçalar

Seçtiğiniz klasik mom jean modelinin üzerinde bu çizgili crop tişörtü tercih ederek spor-şık bir stil elde edebilirsiniz. DeFacto markasının loose fit kalıplı çizgili crop tişörtü sizi gün boyu rahat tutarken oldukça şık görünmenize de yardımcı olacak. %100 pamuktan üretilen yumuşacık kumaşıyla size son derece konforlu hissettirecek tişörtün üzerine jean bir ceket tercih edebileceğiniz gibi bahar aylarında ince bir kazak veya sweatshirtle de farklı bir kombine imza atabilirsiniz. Dilerseniz kombininizi sevdiğiniz kolyeleriniz ve favori sneakerlarınızla tamamlayabilirsiniz.

3. Buz mavisi jeaninizi her renkle kombinleyin

Mom jeanler gardırobunuzun yıldız parçaları arasında yer alıyorsa günlük giyim denildiğinde akla ilk gelen markalardan Pull & Bear'ın buz mavisi rengindeki fit kalıplı mom jean modeli aradığınız pantolon olabilir. Markanın yüksek belli, belden aşağı hafif bollaşarak inen fit kalıplı modelini hem tişörtler hem fit kalıplı kazaklarla kombinleyerek rahat ve şık hissedeceğiniz bir görünüm elde edebilirsiniz. Serin havalarda üzerine kısa bir mont alabileceğiniz jean ile yapacağınız kombinlerini ister postal botlar ister rahat spor ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz.

4. Açık renklerle kontrast yaratacak bir bluz

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Açık renkli mom jeaninizi koyu renk bir bluzla tamamlayarak kontrast yaratmaya ne dersiniz? XHAN markasının siyah renkli yarım balıkçı yakalı bluzu ve buz mavisi kotunuzla harika görüneceksiniz. Vücudu saran fit kesimiyle çok şık bir görünüme sahip olan siyah bluzun kısa bel kesimi yüksek belli mom jeanlerle tercih edilmek için oldukça uygun. %63 pamuktan üretilen bluz, yumuşak dokusuyla size konforlu bir his sağlarken gündelik kombininizi de sade bir şekilde tamamlayacak. Bluz ve buz mavisi mom jeanle yaptığınız kombini isterseniz beyaz renkli bir sneakerla veya siyah, kalın tabanlı bir botla tamamlayabilirsiniz.

5. Şık dikiş detaylarıyla tarzınıza farklılık katın

Mom jean ile yapacağınız kombinlerde özel parçaları tercih etmek isterseniz Trendyolmilla markasının antrasit renkli mom jean modeline dolabınızda yer açın. Ürün, ön tarafında bulunan dikiş detaylarıyla hem spor hem şık bir görünüme sahip. Üzerine tercih edeceğiniz crop model bir bluz ve deri ceketle son derece şık bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak mom jean, her mevsimin ama özellikle sonbaharın favorisi olacak. Bu şık kotla yapacağınız kombini spor ayakkabılarla tamamlayarak günlük giyimde tercih edebileceğiniz gibi şık bir topuklu ayakkabıyla daha özel ve zarif bir görünüm yaratabilirsiniz.

6. Sade ama şık parçalarla kombininizi tamamlayın

Günlük giyimde tarzınıza şıklık katmayı seviyorsanız antrasit renkli mom jeaninizi DeFacto markasının beyaz renkli crop top modeli ile kombinleyebilirsiniz. Straplez kesimi, slim fit kalıbı ve belindeki ince şerit detayıyla son derece şık bir görünüme sahip olan bu crop top modeli, yüksek belli mom jeanlerle harika bir uyum yakalayacak. Ayrıca ürünü yalnızca mom jeanlerinizle değil yüksek belli tüm pantolonlarınızla rahatlıkla kombinleyerek çok şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Dilerseniz üzerine kısa bir deri ceket alarak stilinizi tamamlayabilirsiniz. %96 oranında pamuk kullanılarak üretilen bluzu gönül rahatlığıyla çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

7. Siyahtan vazgeçemeyenlere

Stilinde siyahtan vazgeçemeyenler için NA-KD markasının comfort kesimli siyah renkli mom jean modeli harika bir alternatif olabilir. Yüksek bel ve düz bacak kesimiyle spor-şık bir görünüme sahip olan mom jeani siyahtan kırmızıya, beyazdan krem rengine kadar bütün renklerle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Pantolonun altına renkli espadriller tercih ederek daha sade bir stil ortaya koyabileceğiniz gibi topuklu bir ayakkabı kullanarak stilinize şıklık katabilirsiniz. Serin havalarda üzerine alacağınız kısa bir ceketle stilinizi tamamlayabilir dilediğiniz ortamda bu kombinle tarzınızı konuşturabilirsiniz.

8. Her tarza uygun bir parça

Siyah renkli bir mom jean tercih ediyorsanız üzerine Carcos markasının balıkçı yaka, göbeği açık bluzunu giyerek spor ve şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Kısa bel kesimi ile yüksek belli pantolonlarla harika bir uyum yakalayan bluz, esnek ve yumuşak kumaşıyla gün boyu konforlu hissetmenizi sağlayacak. Balıkçı yakalı bluzun üzerine zevkinize uygun kolye ve aksesuarlar takarak stilinizi tamamlayabilir, günlük giyiminizde kendinize has bir estetik yaratabilirsiniz. Gri renkteki balıkçı yaka bluzun bordodan siyaha, yeşilden hardal sarısına kadar pek çok renk seçeneği de bulunuyor.

9. Beyaz sevenler için yazlık bir seçim

Günlük giyimde mom jean tercih ediyor ve beyaz rengi seviyorsanız Orfeo Negro markasının beyaz renkli mom jean modelini üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz. Yüksek beli, ön kısımda bulunan dört düğmesi ve pile detaylarıyla son derece şık bir görünüme sahip olan mom jean modeli rahat kesimiyle de gün boyu konforlu hissetmenizi sağlayacak. Yüksek belli ve düğmeli mom jeani, crop kesimli bir üstle tercih ederek pantolonun tüm şıklığını ortaya koyabilirsiniz. Dilerseniz kombininizi yazlık sandaletler ya da babetlerle tamamlayarak rahat ve şık bir stil ortaya koyabilirsiniz.

10. Mom jean kombininizi sıcak renklerle canlandırın

Beyaz renkli mom jeaninizin üzerine tercih edebileceğiniz, görünümünüze canlılık katacak bir parça arıyorsanız UNV Collection markasının turuncu renkli crop atlet modeli imdadınıza yetişecek. Bisiklet yakası ve bel kısmındaki çapraz kemer detayıyla hem spor hem şık bir görünüme sahip olan crop; beyaz renkli mom jeaninizle kontrast yaratarak kombininize canlılık ve sıcaklık katacak. %100 pamuktan üretilen ürün sizi yumuşacık sararak gün boyu konforlu hissetmenizi sağlayacak. Üzerine dilerseniz siyah bir ceket de tercih edebileceğiniz crop atletle yapacağınız tüm kombinlerle oldukça göz alıcı ve hoş görüneceksiniz.