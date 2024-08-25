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  4. Mossad merkezini hedef alan saldırı! İsrail basınında çarpıcı iddia: Hizbullah'ın girişimi engellendi

Mossad merkezini hedef alan saldırı! İsrail basınında çarpıcı iddia: Hizbullah'ın girişimi engellendi

25.08.2024 12:01
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İsrail ile Lübnan arasındaki çatışma şiddetlendi. İsrail basınına göre Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kalbi sayılabilecek Mossad karargahını hedef aldı.

Mossad merkezini hedef alan saldırı! İsrail basınında çarpıcı iddia: Hizbullah'ın girişimi engellendi

Hizbullah Hareketi'nin Beyrut'taki komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak Mossad merkezini vurmayı hedeflediği ancak İsrail’in "önleyici saldırısıyla" bu girişiminin engellendiği iddia edildi.

"ÖNLEYİCİ SALDIRI SAYESİNDE ENGELLENDİ"

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Hizbullah'ın Herzliya yakınlarındaki Mossad karargahına saldırı düzenlemeyi hedeflediği öne sürüldü.

Haberde, İsrailli yetkililerin bu sabah Hizbullah’ın Mossad merkezini vurmayı amaçladığına dair değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Hizbullah’ın Mossad merkezi dahil bazı bölgeleri vurmayı hedeflediği saldırının İsrail'in "önleyici saldırısı" sayesinde engellendiği iddia edildi.

KARŞILIKLI SALDIRILAR DÜZENLENİYOR

İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Lübnan'da Hizbullah'a karşı "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Hizbullah ise 30 Temmuz'da Lübnan'da üst düzey komutanı Fuad Şükür'e yönelik suikasta karşılık misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı. (AA)

Son dakika: Hizbullah İsrail’i, İsrail Lübnan’ı vuruyor! Son dakika: Hizbullah İsrail’i, İsrail Lübnan’ı vuruyor!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Mossad Hizbullah
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