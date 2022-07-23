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  4. MSB açıkladı! PKK'ya ağır darbe: 289 terörist ve 330 mağara yok edildi

MSB açıkladı! PKK'ya ağır darbe: 289 terörist ve 330 mağara yok edildi

23.07.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Nisan'da başlatılan Pençe-Kilit operasyonu kapsamında 289 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 330 mağara ile sığınağın imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın Kuzeyinde 17 Nisan’da başlatılan Pençe-Kilit Operasyonunda bugüne kadar 289 PKK’lının etkisiz hale getirildiğini ve 330 mağara ile sığınağın imha edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili bir de video yayınlayan MSB, videoda operasyonlar çerçevesinde ele geçirilen malzemeler ve mühimmatlara ilgili bilgilere ve görüntülere yer verdi.

Yapılan açıklamada ise, “Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK’lı teröristi etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti” denildi.

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MSB DUYURDU: 3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı
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