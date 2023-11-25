MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaydılar, etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi" açıklamasını yaptı.
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