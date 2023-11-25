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MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaydılar, etkisiz hale getirildiler

25.11.2023 10:51 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaydılar, etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
terörist msb
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