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  4. MSB görüntüleri paylaştı! Yunanistan düzensiz göçmenleri taşıyan 2 botu denize bıraktı... Böyle kurtarıldılar

MSB görüntüleri paylaştı! Yunanistan düzensiz göçmenleri taşıyan 2 botu denize bıraktı... Böyle kurtarıldılar

13.04.2024 14:40
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Bodrum'un kuzeybatısına bırakılan düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi. MSB, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenleri taşıyan 2 botu denize bırakıp bölgeden ayrıldığının görüntülendiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada görüntüler de paylaşıldı.

MSB görüntüleri paylaştı! Yunanistan düzensiz göçmenleri taşıyan 2 botu denize bıraktı... Böyle kurtarıldılar

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının Bodrum açıklarına bıraktığı düzensiz göçmenler kurtarıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile 11 Nisan 2024'te icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurlarının Sisam Adası'nın doğusu ve Bulamaç Adası'nın güneydoğusu ile Bodrum'un kuzeybatısında kalan bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan 2 botu denize bırakarak bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı." (AA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Yunanistan msb
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