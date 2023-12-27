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  4. MSB: Yunanistan'a kaçak geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

MSB: Yunanistan'a kaçak geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

27.12.2023 16:55 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, 'Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı' açıklamasını yaptı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

MSB: Yunanistan'a kaçak geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı terörist msb
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