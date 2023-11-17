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Mucize besin: Kalp-damar sağlığını koruyor, bağırsakları çalıştırıyor! Kalsiyum ve fosfor deposu

17.11.2023 17:17 | Son Güncelleme:
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Kuruyemiş çeşitlerinden biri olan bademin faydaları saymakla bitmiyor. İşlem görmemiş yani çiğ bademin rafine edilmiş veya işlenmiş bademlere göre daha besleyici olduğu biliniyor. Kalp-damar sağlığından sindirim sistemini düzenlemeye kadar birçok yararı olan bademin hiç duymadığınız faydaları haberimizde.

Mucize besin: Kalp-damar sağlığını koruyor, bağırsakları çalıştırıyor! Kalsiyum ve fosfor deposu

Sağlıklı yağlar açısından oldukça zengin olan çiğ badem, kavrulmuş ve işlem görmüş bademlerin aksine daha düşük sodyum ve şeker içeriğine sahiptir. Badem sağlık için oldukça faydalı bir besindir. İçeriğinde bulunan yüksek orandaki protein, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller sayesinde birçok faydası vardır.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI

Kalp sağlığı için faydalı olan doymamış yağ asitleri, magnezyum ve lif bakımından zengindir. Kalp hastalığı riskini azaltabilen badem, kalp-damar sistemini korumak için olumlu etkilere sahip olan omega-3 yağ asitlerini içerir.

kalp sağlığı

KİLO KONTROLÜ

Protein ve lif bakımından zengin olduğu için tokluk hissi verir ve açlık hissini azaltır. Lif içeriği ile badem, sindirim sistemi sağlığını destekler, kabızlığı önler ve bağırsak hareketlerini düzenler.

kilo vermek

Badem, sağlıklı yağlar içerdiği için kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Araştırmalar, badem yemenin kilo kaybına katkı sağlayabileceğini göstermektedir.

KEMİK SAĞLIĞI

Kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller bakımından zengindir ve kemik sağlığı için önemlidir. Badem, kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineralleri içerir. Bu mineraller, kemik sağlığını destekler ve osteoporoz gibi kemik hastalıklarının riskini azaltabilir.

Acı badem

KOLESTEROLÜ DENGELER

Badem, içerdiği lifler, fitosteroller ve antioksidanlar sayesinde kolesterol seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olabilir. Araştırmalar, düzenli olarak badem tüketen kişilerin toplam kolesterol seviyelerinin düştüğünü göstermektedir.

KOLESTROL

TANSİYON RİSKİNİ AZALTIR

Badem, magnezyum ve potasyum gibi mineralleri içerir. Bu mineraller, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir ve hipertansiyon riskini azaltabilir.

badem2

CİLT SAĞLIĞI

E vitamini bakımından zengindir ve cilt sağlığı için faydalıdır. E vitamini içeriği sayesinde badem, cilt sağlığını destekleyebilir. E vitamini ciltte nem dengesini korumaya ve güneşin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olabilir.

bebek ciltt

KAN ŞEKERİ DÜZENLEYİCİ

Düşük glisemik indeksli bir besindir ve kan şekerini düzenleyebilir.

file badem

BEYİN SAĞLIĞI

Beyin sağlığı için önemli olan omega-3 yağ asitleri ve vitamin E bakımından zengindir. Badem, içerdiği B vitamini kompleksi ile zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir. B vitaminleri, zihinsel netlik ve konsantrasyonu artırabilir.

beyin

Bademler alerjik reaksiyonlara neden olabilen bir gıda olabileceğinden tüketmeden önce doktor veya diyetisyen ile konuşulmalıdır.

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