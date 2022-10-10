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Müge Anlı'ya damga vuran olay! Her şeyi geride bırakıp Türkiye'ye geldi, aşkının kurbanı oldu

10.10.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da yeni bir olay yaşandı. Mehmet Akif T. ile tanışan Yumiko Sakagami, evlenmeye karar verip Japonya'dan Türkiye'ye geldi. Nişanlısına defalarca borç verdiğini ifade eden Sakagami, Mehmet Akif T.'nin paraları ödemeden kaçtığını aktardı. Mehmet Akif T.'nin kendisine kuzeni olarak tanıştırdığı kişiyle nişanlandığını belirten Sakagami, nişan töreninde takılan takıların sahte olduğunu öğrenince bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Müge Anlı'ya damga vuran olay! Her şeyi geride bırakıp Türkiye'ye geldi, aşkının kurbanı oldu

Japonya'dan Türkiye'ye gelen Yumiko Sakagami, aşkının kurbanı oldu. Mehmet Akif T. isimli kişiyle tanışıp evlenmeye karar veren Sakagami, her şeyi arkasında bırakarak Gaziantep'e geldi. Nişanlısına defalarca borç veren Sakagami, nişanlısının kendisini terk ederek borçlarını ödemeden kaçtığını öne sürdü.

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"KUZENİ OLARAK TANIŞTIRDIĞI KİŞİYLE NİŞANLANDI"

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te damga vuran olayda 585 bin TL'sini kaptırdığı Mehmet Akif T.'nin Türkiye'de yeniden nişanlandığını öne süren Yumiko Sakagami, "Bana kuzeni olarak tanıştırdığı kişiyle nişan fotoğraflarını gördüm" diye konuştu.

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"KANDIRILDIM"

Banka hesabından da paralar çekildiğini aktaran Sakagami, "Verdiğim paraları geri istiyorum, kandırıldım" dedi. Gaziantep'teki nişan töreninde kendisine takılan takıların sahte olduğunu da belirten Yumiko Sakagami, bir kez daha hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.

İDDİALARI REDDETTİ

Sakagami, kendisine ait pırlanta kolyeleri de Mehmet Akif T.'ye kaptırdığını ifade eden ederken canlı yayına bağlanan Mehmet Akif T. ise iddiaları reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Müge Anlı
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