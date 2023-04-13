Muğla'da iğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğa alkol içirip cinsel istismarda bulundu

İğrenç olay, Muğla Marmaris'te meydana geldi. Markete alışverişe gelen 14 yaşındaki çocuk, iş yeri sahibi tarafından cinsel istismara uğradı. Evinin üst katında küçük çocuğa, alkol içirip cinsel istismarda bulunan F.K. gözaltına alınıp tutuklandı.

ALKOL İÇİRİP CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

10 Nisan Pazartesi günü Marmaris'in Tepe Mahallesi 43 sokakta bulunan F.K.'ya ait marketin üst katındaki evde meydana gelen olayda iddiaya göre F.K., markete alışveriş yapmak için gelen 14 yaşındaki kız çocuğunu sigara içme bahanesi ile iş yerinin üst katındaki eve çıkardı. Kız çocuğuna içki içiren F.K., daha sonra ise cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğu, alkolün etkisinden çıkınca, durumu annesine anlattı. Ailenin, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi olması üzerine olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Asayiş ve Çocuk Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

