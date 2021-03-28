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  4. Muğla'da izolasyonu ihlal edenler yurtta karantinaya alınacak

Muğla'da izolasyonu ihlal edenler yurtta karantinaya alınacak

28.03.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izolasyon kararına aykırı hareket edenlerin, karantina sürecini yurtta tamamlamasına karar verildi.

Muğla'da izolasyonu ihlal edenler yurtta karantinaya alınacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde Kovid-19 salgınını önleme amacıyla yeni tedbirler aldı.

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Buna göre, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişiler için karantina sürelerini geçirmek amacıyla Kötekli Şahidi Kız Öğrenci Yurdu tahsis edildi.

Salgınla daha etkin mücadele edebilmek için ek kararlar alındığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kaymakamlıklar tarafından Kovid-19 pozitif ve temaslı izolasyona tabi kişilerin takibi için muhtarların, azaların, site ve apartman yöneticilerinin görevlendirilmesi, bu kişilerin izolasyonu ihlal etmeleri durumunda görevlendirilen kişiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi ve kolluk kuvvetlerine ivedilikle bildirilmesi istendi. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi." (AA)

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koronavirüs (Covid-19) Muğla Koronavirüs risk haritası

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