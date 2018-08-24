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Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 00:03 | Son Güncelleme

Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kenan S. (58) idaresindeki 07 AAE 866 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya karayolu Ceylan Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Metin Kasacı'ya (47) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kasacı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücü Kenan S. gözaltına alındı.

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Muğla Seydikemer trafik kazası yaya

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