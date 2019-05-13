Muğla'daki uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma ile Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K, Ş.K, S.Ü. ve S.T. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, F.K, G.K. ile İ.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seydikemer'de 11 Mayıs'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda uyuşturucu ele geçirilmişti.

