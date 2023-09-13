Muhalefet partileri de davetli! AK Parti'de o isimlere büyük sorumluluk düşecek: Binlerce partili bu sloganları seslendirilecek

Seçimlere 7 aydan az süre kaldı, siyasi partiler çalışmalarına hız kattı. AK Parti'de olağanüstü kongre için heyecanlı süreç başladı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti MYK toplantısında kongre için kritik kararlar alındı.

AK PARTİLİLER BU SLOGANLARI SESLENDİRECEK

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi 7 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Dünkü MYK toplantısının ana gündem maddelerinden biri de kongre hazırlıkları oldu. CNN Türk'te yer alan habere göre; mevcut MYK üyeleriyle son kez toplanıldı. Kongrenin ana teması ise “Türkiye Yüzyılı için hep yeni hep ileri” olarak belirlendi. Programda, "Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı" ile "Türkiye yüzyılı için hazırız, kararlıyız" sloganları da kullanılacak.

Yaklaşık 40 bin kişinin katılımı ile Ankara Arena'da gerçekleşmesi beklenen kongreye, aralarında yurt dışında faaliyet gösteren siyasi partiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve büyükelçilerden oluşan yaklaşık 400 yabancı konuk davet edilecek.

MUHALEFET PARTİLERİ, ESKİ BAKANLAR, MİLLETVEKİLLERİ DAVET EDİLECEK

AK Parti'nin kongre için aralarında muhalefet partilerinin de olduğu 11 siyasi partiye davet göndermesi bekleniyor. Ayrıca kongreye eski bakanlar, eski ve mevcut milletvekilleri ile üyelik bağı devam eden parti kurucuları ve parti kurullarının eski ve mevcut üyeleri davet edilecek. Erdoğan'ın kongre sonrasında 100 bin gençle bir buluşma gerçekleştirmesi de bekleniyor.

SEÇİMLER İÇİN KRİTİK İSİMLER BELİRLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongrede yapacağı konuşmada partisinin yerel seçim çalışmalarının startını vermesi bekleniyor. AK Parti'nin 4'üncü olağanüstü kongresinde belirlenecek yeni kurmayları partiyi yerel seçimlere taşıyacak. Öte yandan AK Parti'nin en üst karar organı olan 110 kişilik merkez karar yönetim kurulunda yer alacak isimlerin belirlenmesine yönelik çalışma başladı.