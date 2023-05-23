Muhammed Nur Nahya'nın Sinan Oğan videosu gündem oldu! 'Alo Sinan, kurt bakışlım'

Türkiye, ikinci tur seçimlerine gidiyor. 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimleri öncesinde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, dün yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı.

SİNAN OĞAN VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videolarla gündem olan fenomen Muhammed Nur Nahya, Oğan ile ilgili bir video çekti. Gündem olan videoda Nahya şunları ifade etti:

"Alo Sinan, kurt bakışlım. Nasıl gidiyor, görüşemiyoruz. Şimdi Devlet Bey ile konuştuk. Seçim sonrası, şöyle 2-3 günlüğüne tatil ayarlıyayalım. Tanrı Dağı'na gidelim, Sinan sever dedik. Ümit'e söyle bize şu Zafer turizmden yer ayarlasın."

ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Erdoğan videolarıyla adından söz ettiren Nahya, geçtiğimiz günlerde Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.