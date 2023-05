'Muharrem İnce çıkıp deseydi ki...' TİP Sözcüsü Sera Kadıgil'den 'çekilme' yanıtı 'Erkan o akşam zaten istifasını basardı'

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler öncesi siyaset gündeminde birbirinden önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı almasının ardından TİP Genel Başkanı Erkan Baş da daha önce kullandığı ifadeler nedeniyle gündem olmuştu. "Erkan Baş milletvekili adaylığından çekilecek mi?" sorusu gündemin en konuşulan konularından bir tanesi haline gelirken TİP'ten konuyla ilgili açıklama geldi.

ERKAN BAŞ NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul 3. bölge milletvekili adayı Erkan Baş "Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek için koşulu Erkan Baş’ın milletvekili adayı olmamasıysa, buyursun hemen çekilsin. Yeter ki bu ülkeyi bir an önce o karanlık sürece son verecek bir yere taşıyalım. Mesele bu değil” demişti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Sera Kadıgil, Fox TV canlı yayınında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kadıgil ilk olarak Erkan Baş sorusuna gülerek "Tabii konuştuk, defalarca söyledim çekil diye dinlemiyor" şeklinde esprili bir yanıt verdi. Kadıgil devamında "O kadar bir sosyal medya şeyi dönmeye başladı ki hakikaten ne dediğinizin, ne anlattığınızın, başında sonunda ne ifade ettiğinizin önemi olmayan ve bunun önemi olmasın isteyen bir kitle de ne yazık ki sosyal medyada var. Yani bir başlık atılıyor, onun üzerinden ne yorumlar, ne tespitler saçılıyor ortalıklara. Halbuki bir zahmet edip ne demiş bu insan bir tıklayıp başını dinlese anlaşılacak ve konu kapanacak ama... Ah kimsenin zamanı yok sanıyorum artık gerçeklerin peşinde koşmaya bu post-truth dedikleri dönemde. Bu da onun bir yansıması gibi." dedi.

"MUHARREM İNCE ÇIKIP DESEYDİ Kİ..."

Kadıgil açıklamasının devamında "Biz İnce'ye çekil çağrısını yaptık, Erkan yaptı, açık açık yaptık. Bunun da çok arkasındayız. Neden? İlk turda bitmesi gerekiyor bu işin. Az önce konuştuğumuz her şey... Vergi diyorsunuz onların harcanması, başımıza gelenler, hayat pahalılığı, kadın cinayetleri, gençlerin ülkeden kaçabilmek için gün sayıyor olması, emekçilerin günde 14-15 saat çalışmasına rağmen, haftada 6 gün çalışmasına rağmen ayın sonunu getiremiyor olması, patronlardan, zenginlerden, kat yat sahiplerinden toplayamadıkları vergileri sizin benim maaşımdan neredeyse yarısına yakınına çöküp almaları... Bunların hepsi aslında bir sebepten oluyor. O sebebin adı saray rejimi. Ve bizim bundan kurtulmak için bir yolumuz var. Elimizde bir mühür var ve TİP şunu diyor, Erkan da şunu diyor; 'İlk turda bitirmek zorundayız.' Ve mecburuz buna ya. Başımıza gelenleri... Şimdi bir seçim sürecindeyiz değil mi? Herkes şey havasında da davranıyor biraz... 'Pek bir şey olmadı, ortalık karışmadı.' Her gün bir şey oluyor. Her gün bir partiye saldırı oluyor. Her gün bir karalama kampanyasıyla karşı karşıyayız ve böyle bir ortamda kazanma ihtimali hiç olmayan, aşikar olan Muharrem İnce gibi birinin adaylıkta ısrar ediyor olması, bize tek bir kazandıracağı, hatta kaybettireceği şey vardı... 14 gündü. Yani Erkan'ın da TİP'in de burada ifade etmeye çalıştığımız şey buydu. 'Çekilin Sayın İnce, çekilmek zorundasınız' Bizim bu iktidarla geçirecek değil 14 günümüz, 14 dakikamız bile yok şu anda. Bizim bu çağrımızın sebebi buydu. Keşke biz bu çağrıyı yaptığımızda dinleseydi ve pusulada olmasaydı. Yurt dışında oylar kullanılmamış olsaydı. Evet aradaki fark çok büyük ama yüzde 51'in geçilmesi hala bazı anketlerde bıçak sırtı görünüyor. Böyle bir ortamda Muharrem İnce'nin yüzde 1, yüzde 2 almasının Tayyip Erdoğan'a 14 gün kazandırmaktan başka ne gibi bir işlevi olabilir. Erkan'ın burada ifade ettiği şey de bu. Tekrar söylüyorum Erkan burada bunu söylediğinde bu şarta bağlı mesela Muharrem Bey çıkıp deseydi ki 'Hmm Erkan Baş çekiliyorsa ben de çekiliyorum' Kimsenin şüphesi olmasın Erkan o akşam zaten istifasını basardı. Ama bu dediğim gibi biraz artık böyle... Sanıyorum sinirler de gerildi son 3 gün..." şeklinde konuştu.

